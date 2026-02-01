Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto blanco se enfrenta a un nuevo juicio del Santiago Bernabéu tras el batacazo ante el Benfica en la Champions. El pulso con el FC Barcelona obliga a reaccionar ante un cuadro franjirrojo que llega sumido en una pésima racha de resultados

¡Muy buenas tardes! El Real Madrid se enfrenta a un nuevo juicio del Santiago Bernabéu tras el batacazo ante el Benfica en la Champions , que le dejó fuera del 'top 8' y le obligará a disputar una eliminatoria previa a los octavos de nuevo ante el conjunto portugués. El pulso con el FC Barcelona en pos del liderato de LaLiga obliga a los de Arbeloa reaccionar ante un Rayo Vallecano que llega sumido en una pésima racha de resultados . ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Álvaro Arbeloa e Iñigo Pérez, les dejamos toda la información previa al choque y los posibles onces del mismo.

Así luce el Santiago Bernabéu para el encuentro ante el Rayo Vallecano que arrancará a las 14:00 horas. A priori, se espera a una afición blanca de uñas en el recimiento a su equio tras el varapalo sufrido en la Champions ante el Benfica.

¡YA HAY ONCE DEL REAL MADRID! Arbeloa repite el equipo que goleó al Mónaco y sale de inicio con Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Güler, Tchouamémi, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Estamos a la espera del once del Rayo Vallecano, cuyos jugadores ya han pisado el césped del Santiago Bernabéu.

¡Y YA CONOCEMOS EL ONCE DEL RAYO VALLECANO! Los elegidos por Iñigo Pérez son Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau; Ilias, Isi, Álvaro y De Frutos.

El Rayo Vallecano acude con la ilusión de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu, donde solo ha ganado en una de sus 22 visitas ligueras, el 21 de enero de 1996. Desde entonces quince partidos con trece derrotas y dos empates, el último a cero el 5 de noviembre de 2023.

El castellano-manchego Isidro Díaz de Mera será el encargado de repartir justicia, mientras que en el VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón. Díaz de Mera le ha arbitrado 10 veces al Real Madrid, con un balance de ocho triunfos, dos empates y ninguna derrota. Con el Rayo Vallecano ha pitado en el mismo número de partidos, con cuatro triunfos franjirrojos, dos empates y cuatro derrotas.

Así ha llegado los jugadores del Real Madrid, comandados por Álvaro Arbeloa. Rostros de concentración ante lo mucho que se juegan. No sólo son necesarios los 3 puntos para aguantarla la pelea al FC Barcelona, sino que necesitan volver a mostrar buenas sensaciones para espantar fantasmas.

Tras el mazazo sufrido en la Champions a manos del Benfica, con una dura derrota que le dejó fuera del 'top 8' y que le hará enfrentarse nuevo a los de Mourinho, es una incógnita saber cómo reaccionará este domingo la afición del Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid comparece con la obligación de levantarse de nuevo ante un Rayo Vallecano irregular.

Así llega el Real Madrid

El conjunto blanco no es capaz de dar continuidad a las buenas sensaciones que ha ofrecido en algunos partidos, ni antes con Xabi Alonso ni ahora con Álvaro Arbeloa, pero en su regreso a LaLiga no puede aflojar para seguir asediando al FC Barcelona en busca del liderato. Tras estrenarse con un batacazo, eliminado de la Copa del Rey en Albacete, el nuevo técnico madridista había parecido encontrar el camino con tres triunfos consecutivos y una progresión en la imagen del equipo, con su mayor goleada, 6-1 al Mónaco, y con fortaleza en La Cerámica (0-2). Pero todo se desplomó en Da Luz, devolviendo unas dudas que debe enterrar ante el Rayo.

Las dudas de Arbeloa

Superado un enero negro en el que perdió la final de la Supercopa de España, su puesto de privilegio en la Champions y dejó una temprana eliminación en la Copa del Rey, el Real Madrid inicia febrero con dos semanas despejadas de partidos, uno cada fin de semana, y tiempo para trabajar lo que no pudo Arbeloa. Se espera alguna decisión de un técnico al que se le apunta inmovilista con sus estrellas. Se defiende argumentando que siempre quiere a los mejores del mundo en el campo, lo que convierte en intocables a jugadores como Vinícius, Jude Bellingham o Mbappé, y reduce las opciones de cambios en los partidos, provocando enfados como el de Güler en Da Luz.

La opción de buscar mayor solidez aumentando el músculo en el centro del campo, con Valverde o Camavinga junto a Tchouaméni, asoma como opción alterna a Güler. También tiene opciones de recuperar la titularidad Rodrygo Goes en detrimento de Franco Mastantuono en el extremo derecho. El brasileño representó la frustración del madridismo con su expulsión en Lisboa. Arbeloa aún no recupera a Trent, Rüdiger ni Mendy. Mientras, a Militao le quedan dos meses de baja por cumplir.

Así llega el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el derbi madrileño tras una semana especialmente dura por la difícil situación deportiva que atraviesa. Una victoria en las últimas once jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, mantiene al equipo en una cuesta abajo sin frenos que tiene que tratar de frenar y revertir lo antes posible.

En estos once últimos partidos ligueros el equipo solo ha marcado cinco goles y por contra ha encajado dieciocho, unas cifras que hacen muy difícil rentabilizar cada tanto anotado, sobre todo cuando en siete de esos once encuentros no ha visto puerta contraria.

Los planes de Iñigo Pérez

Para este partido la buena noticia para Iñigo Pérez es que recupera a sus dos laterales derechos, Iván Balliu y Andrei Ratiu. Los dos han superado sus respectivas lesiones y podrán ser de la partida. Lo más probable es que el titular sea Ratiu y el técnico navarro no tenga que buscar alternativas de jugadores a pierna cambiada para ese carril diestro. La principal duda reside en el ataque ya que Jorge de Frutos podría repetir como máxima referencia ofensiva, con el internacional marroquí Ilias Akhomach de enganche en la mediapunta.