Juicio en Chamartín, segunda vista: el Bernabéu vuelve a examinar al Madrid

Quince días después de la pitada histórica ante el Levante, el Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para medirse al Rayo Vallecano en un ambiente de sospecha y exigencia máxima. El equipo de Álvaro Arbeloa llega con LaLiga como único sostén firme, pero con la herida de Lisboa aún abierta tras la derrota ante el Benfica y varias figuras señaladas por la grada

Han pasado quince días, pero el eco sigue ahí. No se ha ido. El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu por primera vez desde aquella pitada que dejó huella ante el Levante. Fue una de esas noches que se tatúan en la memoria colectiva del estadio. El equipo reaccionó después, sí: goleó al Mónaco y asaltó La Cerámica. Pero la rebelión duró poco. Lisboa lo frenó todo de golpe.

Ahora toca examen otra vez. La tarde del domingo servirá para que la afición madridista, soberana en el club, evalúe, señale y alabe las figuras que crea correspondientes en una nueva prueba de Álvaro Arbeloa como primer entrenador, esta vez con el Rayo Vallecano como rival, y con el amargo recuerdo de una derrota en Lisboa, ante el Benfica, en su competición por excelencia, la Champions League, y ante un viejo conocido, Mourinho.

LaLiga como único viento a favor

En medio del ruido, hay una competición que sostiene al Madrid: LaLiga. Es el único terreno donde no ha fallado últimamente. Cinco victorias consecutivas, desde aquella noche frente al Celta que marcó un punto de inflexión interno. En ese tramo hubo de todo, un despido, tropiezos en Europa, golpes en Supercopa, pero no pinchazos en liga.

Ese hilo es al que se aferra el técnico salmantino, que ha abrazado el discurso del corto plazo. Partido a partido, vivir el presente, ganar hoy. En la previa, lo dejó claro con un mensaje directo y sin adornos: “Ahora mismo lo único importante es el Rayo Vallecano”. Seguir presionando al Barcelona, depender de uno mismo y evitar que la temporada se deslice hacia el vacío.

El Bernabéu, juez implacable

El problema es el contexto. El Bernabéu no olvida tan rápido. Aquella pitada del 17 de enero absolvió a pocos. Apenas Thibaut Courtois y Kylian Mbappé salieron indemnes, quedando el resto bajo sospecha.

Hoy, algunos nombres vuelven al foco: Jude Bellingham, Vinícius Júnior o Dean Huijsen. El listón es el de siempre: rendimiento inmediato, sin pasado ni estatus que valga. La gran incógnita es si el ambiente será tan hostil como entonces o si la grada dará un margen. Nadie lo sabe, el Bernabéu hablará.

Un once con pocos retoques

Arbeloa no tocará demasiado. La idea es insistir. Mastantuono apunta a caerse del once tras una actuación en Lisboa que reactivó fantasmas, dejando la banda derecha a Rodrygo, con Brahim Díaz empujando desde atrás.

En defensa, sin Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ni Trent, el técnico repetirá previsiblemente con Raúl Asencio y Huijsen como pareja de centrales. Federico Valverde seguirá de lateral derecho, un parche que funciona, aunque no sea definitivo.

El Rayo, sin complejos ni colmillo

Enfrente estará un Rayo Vallecano valiente, reconocible, el de Íñigo Pérez. Un equipo más cómodo atacando que esperando, construido desde la regularidad de Augusto Batalla hasta la verticalidad de Álvaro García y Jorge de Frutos.

Su gran talón de Aquiles sigue siendo el gol. Sergi Guardiola ya no está, Camello suma tres tantos, Alemão uno. Íñigo ha reinventado piezas: De Frutos como falso nueve, Carlos Martín en banda.

Y un duelo marcado en rojo: Andrei Ratiu frente a Vinicius. El lateral que hace dos años ya dejó huella en el Bernabéu, quedando en el recuerdo de muchos aficionados que se preguntaron de dónde había salido el lateral rumano.

La estadística acompaña al Madrid, pero trae malos recuerdos

El Rayo sólo ha ganado una vez en el Bernabéu. Fue el 21 de enero de 1996, un 1-2 que acabó con el proyecto de Jorge Valdano tras un doblete de Guilherme. Tras el encuentro, almohadillas al césped, silbidos en la grada y una inevitable destitución. Hoy es otro Madrid y otro Rayo, pero el escenario es el mismo, y el contexto, inflamable.

Arbeloa pide unidad. El Bernabéu exige respuestas. Y quince días después de aquella pitada que despertó conciencias, el juicio vuelve a abrirse. Sin atenuantes, sin aplazamientos, en Chamartín la memoria a largo plazo no suele durar, se vive en el más inmediato ahora.