Arbeloa despeja la duda con Vinicius y apunta sus intenciones con Dani Ceballos

El técnico del Real Madrid ha comparecido en la previa del partido de mañana en el Bernabéu, donde habló de nombres propios como los de Carvajal, Ceballos o el momento de forma de Vinicius, además de la derrota ante el Benfica

El Real Madrid recibe en el día de mañana al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa vuelven al Bernabéu tras la dura derrota del pasado miércoles ante el Benfica, que les dejó fuera de los ocho primeros puestos de la UEFA Champions League. Por ello, el técnico salmantino ha explicado, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, lo que espera de la afición, además de hablar de nombres como los de Carvajal, Dani Ceballos o Vinicius, en el foco por sus últimas actuaciones.

Arbeloa valora el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez

Por un lado, Arbeloa hizo un análisis del Rayo Vallecano y de lo que espera en el partido de mañana: "Es un equipo incómodo, todo el mundo conoce la identidad del Rayo Vallecano. Queremos los tres puntos". En este sentido, el técnico valoró la actuación del público del Bernabéu en el encuentro contra los de Iñigo Pérez: "Espero un Bernabéu que esté con el equipo. Siempre le pido su apoyo porque somos más fuertes. Nuestro objetivo es ganar el domingo y seguir peleando en Liga. Les necesitamos, como en el día del Mónaco, que estuvimos unidos".

Por otro lado, Arbeloa explicó la mejoría que está tratando de llevar a cabo en el Real Madrid: "Estamos trabajando para encontrar la constancia. Es tiempo para el trabajo. Es tiempo de trabajar y es lo que queremos. Son 18 días y tenemos partidos cada tres días. Es lo que buscamos, tiempo para mejorar e ir a más. Estamos trabajando mucho, analizando para encontrar la constancia. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos tiempo para trabajar, claro. El arrepentimiento es un callejón sin salida. Intento aprender cuando las cosas no van bien. Ese es mi camino. Saber en qué puedo mejorar, como he dicho a los jugadores que inevitablemente alguna vez me equivocaré".

Arbeloa, sobre el momento de Carvajal y el rol de Vinicius y Mbappé

Además, Arbeloa comentó su objetivo con Carvajal, perjudicado esta temporada por los diferentes problemas musculares: "Con Carvajal, mi objetivo principal es que pueda tener continuidad, algo más despacio de lo que iría yo. Que no recaiga, no solo con Carvajal. Pero poco a poco y con paciencia. La exigencia es máxima en cada partido. Le veo cada vez mejor y sabiendo que necesitamos tiempo para ver al 'Carva' de su mejor nivel. Con Dani igual. Sabemos sus cualidades, es un perfil necesario y seguro que será importante".

Por último, Arbeloa fue preguntado por el rol de jugadores como Vinicius y Mbappé: "Entiendo los debates, pero quiero tener a los mejores dentro del campo. Cuantos más minutos puedan estar, mejor. Lo vimos ante el Villarreal con el gol de Mbappé en una gran jugada de Vinicius. Desequilibran cada partido y los aficionados querrán que sus jugadores estén en el campo. Están entre los 10 mejores y tienen mi confianza".