Endrick: “He venido al Lyon para ser feliz y jugar, no para bromear”

El brasileño Endrick se instala en el Olympique de Lyon con un inicio arrollador y deja claro que su misión es jugar, marcar y disfrutar en Francia

El joven delantero brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, ha dejado claro que su prioridad es disfrutar en el Olympique de Lyon y rendir al máximo, incluso sacrificándose jugando en posiciones distintas a su habitual papel de ‘9’. A sus 19 años, el atacante ha encendido la Ligue 1 con un arranque fulgurante y un impacto inmediato en el club del Ródano.

Un inicio arrollador en Francia

Desde su llegada, Endrick ha demostrado su capacidad goleadora, sumando cuatro goles y una asistencia en tres partidos, incluyendo un hat-trick ante el Metz, que lo convierte en el brasileño más joven en lograrlo en el fútbol europeo, superando incluso a Ronaldo Nazario. Su fichaje ha sido considerado un punto de inflexión para el Lyon, que encadenó dos victorias consecutivas gracias a su influencia directa en el ataque.

“Vine aquí a jugar y a ganar. No estoy para bromear, quiero marcar la diferencia y ayudar al equipo”, declaró Endrick en una entrevista con L’Équipe, confirmando que su objetivo es rendir al máximo para consolidarse y aspirar al Mundial con Brasil.

Adaptación y polivalencia desde su llegada

Aunque su posición natural es de delantero centro, Endrick se muestra dispuesto a adaptarse a la banda derecha si el entrenador Paulo Fonseca lo requiere. “Sé que mi puesto no está allí, soy un ‘9’, pero si el equipo me necesita en otra posición, daré todo para ayudar”, explicó. La libertad táctica que le otorga el técnico le permite generar oportunidades y mantenerse cerca del gol, manteniéndose como el principal referente ofensivo del Lyon.

Récords y reconocimiento

Su irrupción ha sido tal que recibió el premio al Jugador del Mes de enero, gracias a sus actuaciones tanto en liga como en copa. Endrick lidera la tabla de sub-20 con más participaciones de gol en 2026, superando a jóvenes talentos como Lamine Yamal y Shaqueel Van Persie, lo que confirma su proyección y el impacto inmediato en el equipo.

El Lyon, un 'salto' ideal

El Olympique de Lyon le ha ofrecido un entorno perfecto para recuperar la confianza y mostrar su talento. “La adaptación ha sido casi perfecta. Desde el primer día me sentí apoyado por compañeros y cuerpo técnico”, señaló. Además, su llegada ha aumentado la asistencia al Groupama Stadium y ha elevado la interacción en redes sociales, superando los 110 millones de visualizaciones entre videos de partido y entrenamientos.

Sueño mundialista y proyección futura

Endrick mantiene la ilusión de disputar el Mundial, pero prioriza su rendimiento en el Lyon: “Mi objetivo es jugar bien en mi club; si lo logro, puedo optar a la selección”. Incluso ha hablado con Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre su desarrollo y aspiraciones internacionales.

Con una gran madurez pese a su juventud, atribuye su fortaleza a la presión que vivió en sus primeros años y confiesa admiración por Cristiano Ronaldo, modelo de esfuerzo y superación personal. “Siempre he querido mejorar día a día, y Ronaldo es un ejemplo de dedicación y disciplina”.