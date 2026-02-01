Arbeloa pide paciencia tras una "una victoria de corazón, empujados por el Bernabéu”

El técnico del Real Madrid cree que es más fácil mejorar desde los triunfos y resalta que el calendario le brinda ahora dos semanas sin partidos entre medias que le servirán para trabajar de verdad con el equipo

El Real Madrid evitó una nueva tormenta del Santiago Bernabéu gracias a un tanto de penalti transformado por Mbappé en el minuto 99. Solo de ese modo logró superar a un Rayo Vallecano que hizo sufrir de los lindo a los de Álvaro Arbeloa, quien sigue teniendo mucho trabajo por delante. Y es que, pese a la victoria por 2-1, que le deja a un punto del FC Barcelona, las sensaciones distan mucho de ser las que todos desean en la 'casa blanca'.

"Es una victoria de mucho corazón, de mucho alma, nos ha empujado el Bernabéu ante un equipo que nos crea problemas siempre, lo hicieron en la ida, hemos empujado mucho, tuvimos dos postes... hasta que ha llegado por suerte el premio al final", resumió Arbeloa en declaraciones a los medios oficiales del club, donde admitió que siempre es más fácil buscar la mejoría a través de los triunfos.

"Ahora mismo necesitamos trabajar desde la confianza que te da la victoria, vamos a tener dos semanas para poder trabajar con el equipo, con muchas ganas", señaló ante el calendario más despejado que se presenta ahora, pues no volverá a jugar entre semana hasta el 17 de marzo, en la ida frente al Benfica en el 'play off' de la Champions.

"Esta victoria es muy importante, hemos tenido muchos más partidos que entrenamientos, que no pueden ser de intensidad muy alta, como entrenador he echado de menos ese tiempo para trabajar y ahora estamos enfocados en estas dos semanas para ir mejorando como equipo", añadió, dándose de modo este plazo para tratar de cambiarle la cara al Real Madrid.

Fede Valverde cree que hicieron "un gran partido"

Por su parte, Fede Valverde también mostró también su felicidad y resaltó el valor del triunfo. "Veníamos de una derrota dura, uno nunca desea perder en la Champions, es la competición que muchos deseamos ganar. Debíamos cambiar esa imagen y hoy teníamos la primera revancha para cambiar lo que hicimos. Y creo que hicimos un gran partido. Cuando se gana siempre trae felicidad. La energía cambia bastante. Lo más importante es mejorar, crecer como equipo, intentar estar más tranquilos. No siempre podemos estar esperando a algún fallo del rival. Debemos mejorar en ataque y marcar más goles”, explicó.

“Estábamos jugando bien. No creábamos ocasiones claras pero los cambios han entrado con muchas ganas, necesitamos eso, que todos tiremos para el mismo lado. Han sido muy importantes los que han entrado hoy para ganar el partido. Para cambiar el trayecto”, añadió sobre el juego de su equipo, coincidiendo con Arbeloa en que ahora habrá más tiempo para seguir mejorando. “Ahora, a trabajar al máximo, estar para el entrenador, escucharle, hacer físico, táctico... Lo más importante llega ahora, lo más lindo para luchar por ello”, sentenció.