Unai Emery, opción prioritaria para el banquillo del Real Madrid

El Real Madrid, inmerso en una clara crisis deportiva tras caer eliminado de la Copa del Rey y fuera del ‘Top 8’ de la Champions League, empieza a tantear entrenadores por si el proyecto de Álvaro Arbeloa no termina de consolidarse. Entre los diferentes nombres, aparece uno como opción prioritaria, Unai Emery

El Real Madrid suma su tercera crisis de la temporada. En los meses de competición, el club blanco ha perdido la Supercopa de España ante el Barcelona, con una posterior destitución de Xabi Alonso como entrenador principal. Ante el vacío en el banquillo, Álvaro Arbeloa fue el encargado de dirigir al equipo. Su estreno fue desastroso, derrota ante el Albacete y eliminación de la Copa del Rey.

Con un poco más de margen de desarrollo, el técnico salmantino consiguió importantes victorias en Champions League ante el Mónaco, y otra en LaLiga frente al Villarreal. Pero en su segunda prueba de fuego, ante el Benfica en la última jornada de la competición europea, llegó de nuevo el desastre.

Derrota por 4 a 2 y el equipo quedó fuera del ‘Top 8’, perdiendo el acceso directo a los octavos de final y teniendo que disputar unos ‘playoffs’ que complicarán mucho más su camino hacia la final de Budapest. Ante esta situación, Florentino Pérez ya inicia los primeros contactos en busca de un posible sustituto, donde Unai Emery aparece como la opción prioritaria.

Arbeloa, en el punto de mira

Según informa Ramón Álvarez de Mon, si el Real Madrid decide no continuar con Arbeloa una vez acabe la temporada, el mejor posicionado para el banquillo sería Unai Emery. El técnico vasco, actualmente en el Aston Villa, tiene a su equipo como tercer clasificado en la Premier League, y ya clasificado para los octavos de final de la Europa League, su competición fetiche.

En principio, el plan principal de Florentino Pérez es confiar en Arbeloa, darle estos meses finales de competición para que salgan los primeros brotes verdes e iniciar la próxima temporada con un proyecto continuista, antes de ver a tres técnicos en un año natural.

Pero en cambio, si el conjunto blanco se lleva una nueva decepción, como una posible eliminación prematura en Champions o dejar de competir por el título de LaLiga mucho antes de que llegue la jornada 38, el salmantino perdería sus galones y se empezaría a buscar alternativas como la de Emery.

Primeros contactos con Unai Emery

La misma información menciona que el Real Madrid ya se habría reunido con Unai Emery para conocer su situación actual, intenciones una vez acabe la temporada y el proyecto que querría manejar dentro del club. Sin negociaciones oficiales, el club de Chamartín tan solo ha iniciado un tanteo ante la falta de opciones para el banquillo.

Con técnicos de renombre como Klopp que han descartado públicamente firmar por el Madrid, el abanico de posibilidades se vuelve cada vez más reducido, siendo la plantilla blanca una ‘patata caliente’ donde no cualquier entrenador quisiera meterse. Las numerosas crisis internas y conflictos con Xabi Alonso han detallado la imagen de un vestuario soberano frente al técnico.

Sin grandes resultados en los proyectos de élite

El principal problema de Emery es la falta de logros con equipos de primerísimo nivel. El vasco cuenta con un gran palmarés de segunda línea: 4 Europa Leagues y 1 Copa del Rey. Todo ello logrado en equipos como el Sevilla, donde ganó tres Europa League seguidas, Villarreal o Valencia. El problema reside cuando ha obtenido grandes proyectos como PSG o Arsenal.

En el conjunto parisino estuvo dos campañas, donde tan solo fue capaz de adquirir títulos nacionales. En su primera temporada, perdió la liga francesa, la Ligue 1, ante el Mónaco por una diferencia de 8 puntos. Mientras que, en la Champions League, no fue capaz de pasar de octavos de final, siendo eliminado por Real Madrid y Barcelona.

Por su parte, en el Arsenal, firmó un año en blanco, siendo despedido en la mitad del segundo. El entrenador no consiguió conquistar la Europa League en su primer año inglés tras caer en la final ante el Chelsea. En su segunda temporada, no pasó de noviembre.

Una apuesta arriesgada para un Real Madrid que aspira año tras año a ganar la Champions League, pero que, ante la situación actual, puede ser una de sus mejores opciones, teniendo en cuenta lo conseguido actualmente con el Aston Villa, mientras que Álvaro Arbeloa suma dos grandes decepciones en menos de un mes.