Alineaciones Real Madrid - Rayo Vallecano: Alineaciones probables de Real Madrid y Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga

Tanto Real Madrid como Rayo Vallecano llegan con muchas dudas en torno al juego para el partido de la jornada 22. los cambios en el once protagonizarán las decisiones de ambos entrenadores que buscan la forma de paliar una crisis que complica los objetivos de la temporada

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en un Santiago Bernabéu que espera muy enfadado a la plantilla blanca. Los pitos apuntan a ser el sonido principal del encuentro, mientras que Arbeloa plantea cambios en el once inicial. El Rayo Vallecano, afectado por la situación tan desagradable que atraviesa, espera poder rascar puntos de su visita al Bernabéu.

Se esperan cambios en el Real Madrid

Incapaz de asentar las buenas sensaciones el Real Madrid esta temporada, ni con Xabi Alonso de inicio, ni con Álvaro Arbeloa en el presente, el regreso a LaLiga con el asedio al Barcelona busca una nueva reacción. Se espera alguna decisión de un técnico al que se le apunta inmovilista con sus estrellas. Se defiende argumentando que siempre quiere a los mejores del mundo en el campo, lo que convierte en intocables a jugadores como Vinícius, Jude Bellingham o Mbappé, y reduce las opciones de cambios en los partidos. Acaba provocando enfados como el de Güler en Da Luz. Tras sus gestos, le toca hablar a Arbeloa. Castigo o titularidad. La suplencia se podría sostener desde un cambio de posición de Fede Valverde si entiende Arbeloa que ha llegado el momento de que Dani Carvajal comience a tener minutos. Desde el clásico del 26 de octubre, última aparición antes de una artroscopia, apenas ha disfrutado de 27 minutos. Convocado desde la primera cita de enero. Instalado en un papel secundario y sin opción de revertirlo por la falta de minutos que le den ritmo de competición.

Situación insostenible en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el derbi madrileño tras una semana especialmente dura por la difícil situación deportiva que atraviesa. Una victoria en las últimas once jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, mantiene al equipo en una cuesta abajo sin frenos que tiene que tratar de frenar y revertir lo antes posible. Este pobre bagaje no es por falta de efectivos, ya que cuenta en su plantilla con tres delanteros (Randy Nteka, Sergio Camello y Alemao) y futbolistas de segunda línea desde la mediapunta y los extremos (Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos, Carlos Martín, Fran Pérez y ahora también Ilias Akhomach) de clara vocación ofensiva. Para este partido la buena noticia para Iñigo Pérez es que recupera a sus dos laterales derechos, el albanés Iván Balliu y el rumano Andrei Ratiu. Los dos han superado sus respectivas lesiones y podrán ser de la partida. Lo más probable es que el titular sea Ratiu y el técnico navarro no tenga que buscar alternativas de jugadores a pierna cambiada para ese carril diestro.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, Ilias, Álvaro García; y De Frutos.