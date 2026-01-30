Andrei Ratiu tiene ganas de derbi contra el Real Madrid

El técnico Iñigo Pérez podría incluir a Andrei Ratiu para el choque contra el Real Madrid después de que este completara su primera sesión con el grupo tras superar sus molestias en el sóleo

El lateral derecho rumano Andrei Ratiu se reincorporó este viernes a los entrenamientos del Rayo Vallecano tras superar una lesión en el sóleo y apunta al partido del domingo frente al Real Madrid, vital para alejarse del descenso de LaLiga EA Sports (Primera División).

Ratiu sufrió una lesión en el sóleo durante el partido contra el Mallorca el pasado 11 de enero y el tiempo estimado de baja oscilaba entre las dos y las tres semanas. En esos plazos se encuentra el rumano, que completó la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros y también junto a Iván Balliu, el otro lateral derecho de la plantilla y que también se encontraba lesionado.

El derbi es clave para el Rayo, que sólo ha logrado una victoria en las últimas once jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, y se ha situado sólo un punto por encima del descenso.

El Rayo Vallecano necesita una reacción y la necesita de forma inmediata. Intentará que sea en el Santiago Bernabéu, dónde sólo ha ganado en una de sus veintidós visitas ligueras, el 21 de enero de 1996. Desde entonces quince partidos con trece derrotas y dos empates, el último a cero el 5 de noviembre de 2023.

Y en el Madrid, Rüdiger y Trent podrían hacer lo mismo

El alemán Antonio Rüdiger y el inglés Trent Alexander-Arnold llevaron a cabo este viernes una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y apuran sus opciones de volver a la convocatoria de cara al partido del domingo contra el Rayo Vallecano (14:00 horas CET, -1 GMT) en el estadio Bernabéu.

Según informa la agencia EFE, su presencia en el encuentro dependerá de si en el último entrenamiento, programado para el sábado en horario matutino, completan el trabajo sin dificultades. Rüdiger arrastra molestias en la rodilla izquierda desde la Supercopa de España. Jugó, forzando, 69 minutos en las semifinales contra el Atlético de Madrid, no pudo participar en la final ante el Barcelona y, desde entonces, ha seguido un plan específico de recuperación.

Por su parte, Trent sufrió el pasado 3 de diciembre una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda” que le ha hecho perderse los últimos 13 partidos del Real Madrid.