Castellón marca el primer paso de la Selección femenina hacia el Mundial de 2027

La Selección femenina de fútbol inicia en Castalia la fase de clasificación mundialista ante Islandia, con un grupo exigente y la obligación de competir desde el primer partido

La Selección española femenina vuelve a ponerse en marcha con un objetivo claro y sin atajos. El camino hacia el próximo Mundial arranca durante el mes de marzo en Castellón, en el estadio de Castalia, escenario elegido para un debut que marcará el tono de toda la fase de clasificación. El primer obstáculo será Islandia, un rival incómodo que obligará a España a competir desde el primer minuto en un grupo donde no hay margen para la relajación.

El arranque de esta fase llega tras meses de trabajo intenso y de seguimiento constante por parte del cuerpo técnico, que ha aprovechado cada jornada para observar de cerca a las futbolistas. La sensación interna es clara: "Nadie tiene el puesto asegurado y el rendimiento manda".

Observación directa y exigencia máxima de Sonia Bermúdez

Uno de los pilares del proyecto es el seguimiento permanente. y su staff mantienen una presencia continua en los estadios, repartiendo esfuerzos para llegar a todas las competiciones y no perder detalle de ninguna futbolista. Verlas en directo es una prioridad, tanto para evaluar el estado físico como el contexto competitivo en el que rinden. Ese trabajo silencioso sostiene una idea clave, la lista está abierta. El alto nivel del fútbol femenino español convierte cada elección en un reto y eleva la exigencia colectiva. Entrar en la selección es difícil, mantenerse, todavía más.

Islandia, un primer examen incómodo para la Selección femenina de fútbol

El estreno frente a Islandia no se plantea como un partido sencillo. Desde el cuerpo técnico se analiza al rival como un equipo muy físico, con jugadoras que compiten en ligas importantes y que exigen máxima concentración. No es un debut para coger ritmo, sino un encuentro que obliga a estar al límite desde el inicio. Aunque Inglaterra aparece como el gran nombre del grupo y el rival que más miradas atrae, dentro de la selección el foco está puesto exclusivamente en el primer partido. Mirar más allá sería un error en una fase donde todos los encuentros valen lo mismo. La seleccionadora lo resumió con una frase que define el espíritu del equipo:“Hay que ganar todos, todos valen tres puntos”.

Castellón, inicio de un camino largo hacia la Copa Mundial Femenina 2027

Castalia será el punto de partida de una fase que exige regularidad, concentración y liderazgo continuo. El debut servirá para medir el estado real del grupo y comprobar qué futbolistas están preparadas para sostener el nivel competitivo durante todo el proceso. Las miradas estarán puestas en las grandes referentes, como las balones de oro Aitana Bonmatí o Alexia Putellas pero también en aquellas que buscan consolidarse y aprovechar cada oportunidad. Cada actuación cuenta, cada partido suma y cada detalle puede marcar diferencias en un camino que no perdona despistes. España echa a rodar hacia el Mundial con una base sólida, talento contrastado y una exigencia interna que eleva el nivel colectivo. El reto empieza en Castellón y, desde el primer minuto, no hay espacio para concesiones.