Laporta habla sobre toda la actualidad del Barcelona y no tiene filtros sobre la salida de Dro: “Es una situación desagradable”

Joan Laporta habló largo y tendido en una entrevista, donde el presidente del FC Barcelona abordó la salida de Dro rumbo al PSG, elogió el liderazgo de Alexia Putellas, celebró el éxito del Barça femenino y dejó titulares sobre el Camp Nou y el horizonte electoral

Joan Laporta no esquivó ningún tema. En una entrevista extensa y muy directa en el programa ‘El club de la mitjanit’ de Catalunya Ràdio, el presidente del FC Barcelona puso voz a una semana intensa en clave institucional, deportiva y política. Dos nombres propios centraron buena parte de la conversación: Pedro Fernández 'Dro' y Alexia Putellas. El tono fue muy distinto en cada caso.

Sobre la salida del joven centrocampista rumbo al PSG, Laporta no escondió su malestar. “Ya lo hablaremos cuando esté hecho del todo. Él ha anunciado que no continuará. Es una situación desagradable”, afirmó. El presidente reconoció que el movimiento pilló al club a contrapié. “Ha sido una sorpresa. Teníamos acordada otra solución para Dro cuando cumpliera los 18 años”, explicó, antes de añadir: “Sorprendentemente su agente nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos quedado”.

La salida de Dro, un episodio incómodo

Laporta dejó claro que el Barça intentó reconducir la situación hasta el final. “Intentaremos que acabe lo mejor posible para el interés del Barça”, aseguró, subrayando que el club buscó una salida ordenada tras la decisión unilateral del futbolista. Sin dramatizar, sí reconoció que el episodio no ha sido fácil de gestionar a nivel interno, especialmente por el contexto deportivo y el momento del jugador.

El presidente evitó entrar en más detalles económicos o contractuales, pero dejó entrever que el caso ha generado incomodidad en los despachos. El mensaje fue claro: el Barça no esperaba ese desenlace y tuvo que reaccionar sobre la marcha.

Alexia, referente absoluto del proyecto femenino

El tono cambió por completo al hablar de Alexia Putellas. Laporta solo tuvo palabras de admiración. “Estamos encantados con Alexia. Es una referencia del fútbol femenino y del Barça”, afirmó con contundencia. Pese a que la capitana tiene contrato hasta 2027, el presidente quiso subrayar la voluntad del club. “Siempre deseamos que esté con nosotros el tiempo que veamos que puede ser beneficioso para ambas partes”.

Más allá del césped, destacó su rol interno. “Estamos muy contentos con su trabajo como aglutinadora con las jugadoras de la cantera”, explicó, situándola al mismo nivel que otras líderes del vestuario. “Como hace ella, Aitana y Patri”, añadió, reforzando la idea de un núcleo fuerte dentro del Barça femenino.

Orgullo por el Barça femenino y la Supercopa

Laporta también quiso felicitar públicamente al equipo femenino tras conquistar la Supercopa frente al Real Madrid. “Ayer estuvimos muy contentos. Pere Romeu y su staff nos dan muchas alegrías”, dijo. Destacó la dificultad de mantenerse en la élite. “Cuesta mucho llegar, pero más aún mantenerse. Nos están dando una lección de perseverancia. Es admirable”.

Sobre la final, fue preciso. “Fue un partido muy competido”, analizó. “El primer gol de Brugts y algunas jugadas que no entraron nos daban confianza, pero no estaba cerrado”. Reconoció el dominio azulgrana sin menospreciar al rival. “El Barça dominaba y era mejor equipo, pero el Madrid fue un digno rival”.

Camp Nou, lluvia y obras

En un tono más distendido, Laporta habló del episodio de la lluvia en el palco del Spotify Camp Nou. “Ya nos imaginábamos que nos mojaríamos el día que lloviera porque no está la cubierta hecha”, comentó con naturalidad. “He pensado que tenía que mojarme como todos”. Quitó hierro al asunto. “El campo está en construcción y todo lo que haya que reparar lo iremos solventando sobre la marcha”.

Sobre los plazos, se mostró optimista. “Cada día que venimos vemos que hay una cosa hecha. La Tercera Gradería va avanzando a buen ritmo”. En cuanto al Gol Nord, explicó: “La licencia 1C debía llegar a inicios de enero, pero se está demorando”. Sobre fechas concretas, se mantuvo prudente: “Para el 7 de febrero ante el Mallorca ya veremos. Trabajamos para que sea cuanto antes”.

El calendario electoral

En clave electoral, dejó titulares. “Los Estatutos recomiendan que las elecciones sean en día de partido”, explicó, apuntando al 15 de marzo como fecha probable. Sobre el poder del presidente electo, fue claro. “El que gane podrá actuar como presidente electo, aunque no tome posesión hasta el 1 de julio”. Y cerró alejándose del ruido político. “No estoy en modo campaña. Ahora estamos dirigiendo el club. Luego ya tocará”.

Laporta habló sin rodeos. Dejó mensajes, mostró incomodidad con algunos episodios y reafirmó convicciones en otros. Una entrevista larga, con mucho contenido y una idea de fondo: el Barça vive un momento de transición en muchos frentes, y su presidente no esquiva ninguno.