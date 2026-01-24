Barcelona 2-0 Real Madrid: La Supercopa de España vuelve a ser culé

El cuadro catalán se impuso por 2-0 gracias a los tantos de Brugts en el 27 y el definitivo 20 de Alexia Putellas en el 93 desde los once metros

Barcelona y Real Madrid se medían este sábado en la final de la Supercopa de España con Castalia como escenario. Los conjuntos de Pere Romeu y Pau Quesada buscaban el título tras superar a Athletic Club y Atlético de Madrid respectivamente en semifinales. Como suele ser habitual en los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid, las blaugranas eran favoritas más cuando las que hoy actuaban como locales en Castellón se habían impuesto a las madrileñas en nueve de las últimas 10 ocasiones.

El Barcelona suma posesión y el gol

El Barcelona de Pere Romeu trató de ser protagonista desde el primer momento con el balón para que el Real Madrid no tuviese ni la más mínima intención de generarle peligro. El Barcelona controló la posesión durante toda la primera mitad y fruto de ese dominio llegó el gol de Esmee Brugts en el minuto 27 tras un gran cabezazo en un saque de córner.

El Barcelona se adelantaba en el electrónico de Castalia. Pero el partido, a pesar de que en el primer tiempo no tuvo más goles, se puso interesante cuando en el minuto 40, la colegiada del encuentro se fue al VAR a revisar una posible expulsión de Hansen tras agarrar a Linda cuando encaraba la portería culé. Finalmente se decretó que la jugadora del Real Madrid estaba en fuera de juego por lo que la acción quedó invalidada.

Cuatro minutos después, el Real Madrid volvió a reclamar una jugada polémica cuando Weeir cayó dentro del área y las de Pau Quesada pidieron la pena máxima que no se señaló. Justo antes del final del primer tiempo, Däbritz la tuvo en la frontal del área con un disparo que tocó el larguero y que evitó el gol del empate del Real Madrid en un momento que hubiese sido decisivo.

El Real Madrid se crece pese a las intentonas del Barcelona

Tras la vuelta de vestuarios le tocaba al Real Madrid dar un paso al frente ya que el marcador que lucía el electrónico de Castalia no les servía. Pero el Barcelona seguía buscando el mismo guion que en la primera mitad, es decir, dominar para no sufrir. Se convirtió Misa, guardameta del Real Madrid, en la mejor jugadora del conjunto blanco ya que Claudia Pina y Hansen pusieron a prueba a la portera española.

Alexia Putellas sentencia desde los once metros

Con los minutos finales y con un Barcelona que vencía por la mínima, las blaugranas pasaron por ciertas dudas que fueron generadas más bien por el resultado que por el peligro que generaron las blancas. Un penalti en el minuto 89 de María Gil sobre Alexia Putellas fue decisivo para que el Barcelona hiciese el definitivo 2-0 desde los once metros en el 93 y sumase un nuevo título de Supercopa de España.