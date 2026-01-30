Sergio Ramos suma apoyos pero no sólo negocia por el Sevilla FC: "El Milan le ofrece cinco millones y en Irak esperan su respuesta"

Óliver Torres se suma a las opiniones de Monchi y Joaquín Caparrós que ven en el camero al líder ideal para sanear y construir un Sevilla campeón; pero el futbolista de 40 años sigue en activo, coleccionando numerosas propuestas para extender su carrera en activo a sólo tres días para que cierre el mercado invernal de fichajes

Las andanzas del siempre mediático Sergio Ramos se han convertido en un permanente tema de actualidad en el Sevilla FC. El futbolista camero ha firmado una carta de intenciones (LOI, siglas en inglés) con la que ha formalizado el principio de acuerdo que ha alcanzado para comprar las acciones de algunos de los más importantes tenedores y disfruta de un período de exclusividad para estudiar las cuentas de la entidad junto a los empresarios y grupos inversores que sostienen su oferta: Javier Botín, con JB Capital Markets; Martín Ink, Five Eleven Capital; o los hemanos Darío y Adrián Werthein, una de las familias más ricas de Argentina.

No obstante, no es la única negociación que tienen entre manos Sergio y René Ramos, su hermano y representante; pues cabe recordar que el central internacional está sin equipo desde que saliese hace unas semanas del Monterrey mexicano y le quedan sólo tres días para que cierre el mercado invernal de fichajes en las principales ligas del mundo. Así, en las últimas horas ha trascendido una oferta del AC Milan desvelada por un sorprendente pretendiente: el Al Quwa Al Jawiya de Irak.

Sergio Ramos maneja ofertas de Irak y de Italia: "El AC Milan le da un salario de cinco millones de dólares"

El Al Quwa Al Jawiya es actualmente el segundo clasificado en la casi desconocida liga de Irak, a sólo un punto del Al-Karma, y el diario AS recoge este viernes informaciones de numerosos medios locales con declaraciones de Maad Badai, presidente de este conjunto de oriente medio, confirmando los movimientos concretos para fichar a Ramos: "La oferta realizada al astro español Sergio Ramos es cien por cien real y verdadera. Se la hizo la dirección del club y su agente la recibió con agrado". No obstante, él mismo ha revelado que la competencia complica mucho las cosas.

"Seguimos esperando la respuesta del jugador a la oferta de Al-Quwa Al-Jawiya, pero también supimos que el Milan ha entrado en la escena y ha ofrecido al defensa español un salario de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros al cambio). Por lo tanto, seguimos negociando y esperamos la respuesta oficial del jugador", ha añadido Maad Badai, quien no pierde la esperanza de hacerse con los servicios de un jugador que aún tiene mucho fútbol pese a sus 40 años de edad y que, a nivel mediático, pondría en el mapa a su club.

De decantarse por San Siro, coincidiría allí con su amigo Luka Modric. En este sentido, su amigo Juanfe Sanz ya desveló en El Chiringuito que Ramos estaría dispuesto a jugar en el Sevilla FC por el precio mínimo que le autorizase LaLiga si el club nervionense se lo pidiese; pero no es nada factible. No tanto por su pronta marcha tras regresar a casa sino por lo económico.

Más apoyos a la compra del Sevilla FC por parte de Sergio Ramos: Óliver Torres se une a Monchi y Caparrós

"El Sevilla FC es un gran club y Sergio Ramos es un gran jugador con mucho poder a todos los niveles. Es un hombre de fútbol. Entonces, si esas dos partes se juntan estoy seguro de que va a ir bien. He estado cinco años en Sevilla y pasé muy buenos momentos allí".

"Me encantaría que el Sevilla FC volviese a seguir la senda de ganar títulos europeos y, si es de la mano de Ramos, yo desde aquí le animaré y le desearé lo mejor", ha comentado Óliver Torres al ser preguntado en México por el acuerdo con algunos accionistas para comprar sus paquetes, como cabeza visible, el que fuera su compañero en Nervión y luego en Monterrey.

El futbolista extremeño se une a numerosas voces en favor de Ramos. "Si se ha metido en esto es con conocimiento de causa. Sergio lo ha ganado todo, todo, todo en el Real Madrid y en la selección. En el Sevilla FC no ha tenido la fortuna o la posibilidad porque salió antes. Es un tío con un ego grande, lo digo positivamente. A lo mejor dice 'Oye, yo creo que puedo hacer un Sevilla campeón'. Yo he vivido tantas cosas que mi motivación es que el Sevilla esté bien, pero yo no tengo ese hambre", explicaba Monchi, otro que suena para regresar con el futuro comprador.

"A ver si lo que se oye por ahí se lleva a la realidad. Bueno, lo que se oye es que están tanto él (Sergio Ramos) como los de 'Tercera Vía' (Antonio Lappí, Fede Quintero y el propio Monchi), que son gente de Sevilla. Es importante que lo compre gente de Sevilla que conozca la idiosincrasia del club", opinaba al respecto Joaquín Caparrós, actual presidente de honor de la entidad y entrenador que hizo debutar al camero con el primer equipo blanquirrojo.