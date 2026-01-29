La rivalidad con Antony, su opinión de Pellegrini o el fichaje frustrado por el Sevilla: Van Persie responde antes del Betis - Feyenoord

El entrenador neerlandés se ha lamentado de las numerosas bajas que sufre el Feyenoord de Rotterdam para jugarse la vida en la UEFA Europa League ante un Real Betis al que considera "un equipo campeón" con un marcado sello de Pellegrini, "un grande"

El entrenador del Feyenoord de Rotterdam, Robin van Persie, se ha deshecho en elogios hacia su homólogo en el Real Betis, Manuel Pellegrini, a quien considera "un ejemplo". Asimismo, en la rueda de prensa previa a la decisiva jornada ocho de la Fase Liga de la UEFA Europa League, ha tenido palabras para un Antony dos Santos al que se enfrentó en su etapa como jugador y ha reconocido que en su día negoció con Monchi, estando muy cerca de fichar por el Sevilla FC.

En su comparecencia en el Estadio La Cartuja de Sevilla, tras entrenarse por la mañana en Rotterdam, Van Persie confirmó que cuenta con 12 bajas para visitar a un equipo que tiene muy estudiado. "El Betis durante los partidos va cambiando matices y se ajusta a distintas circunstancias, eso es característico de Pellegrini. No obstante, el Feyenoord se juega la clasificación y estamos preparados para afrontar un partido contra un equipo campeón, aunque le falten algunos jugadores".

El Feyenoord visita al Betis con 12 bajas para jugarse la vida en la Europa League

"Tenemos muchas bajas, en especial en defensa, pero vamos a hacer todo lo posible con los jugadores disponibles". "Lo de Ahmedhodzic y Watanabe es muy mala suerte. Se han torcido los tobillos, algo que siempre puede pasar, pero... Estamos trabajando duro para solucionarlo, pero no es sencillo. Yo también estoy un poco enfermo, como probablemente habrán escuchado", se ha lamentado el técnico del Feyenoord, visiblemente acatarrado. Asimismo, explicó que además de las muchas ausencias esperadas, se caen dos que iban a ser titulares en La Cartuja: el mediapunta Seim Steijn ni con el delantero Ayase Ueda, máximo goleador del equipo con 19 tantos.

Sí cuenta con el centrocampista Jakub Moder, inédito esta campaña: "Puede jugar. No será titular, pero es muy positivo. Lleva un tiempo entrenando y cada vez está mejor". "No, no soy un experto en rompecabezas. No me hace feliz. Pero como entrenador, es parte de mi trabajo. Cada día estás creando rompecabezas, cada día es un gran rompecabezas. No es desesperante; estoy lidiando con ello. Pero la verdad es que no será fácil para los próximos dos partidos", ha analizado sobre los duelos contra el Betis y el PSV, el domingo en la Eredivisie.

Las cuentas del Feyenoord para meterse en el 'play off' de la UEFA Europa League

Preguntado por su posición clasificatoria, dos puestos por debajo del corte de los 24 equipos que siguen en la Europa League con sólo seis puntos de 21, Robin van Persie ha asegurado que prefiere "no mirar los resultados que deben darse en otros campos" para que su equipo se clasifique para el 'play-off' previo a los octavos de final de la Europa League y ha abogado por "centrarse sólo en lo que pueda tener influencia para intentar ganar este jueves al Betis y disfrutar de un estadio fantástico".

Elogios para Antony dos Santos y Manuel Pellegrini

"Yo he jugado contra Antony", ha recordado Van Persie, quien subrayó que el extremo brasileño "ha hecho cosas muy bonitas" desde que está en el Real Betis. "Creo que Antony ha llegado otra vez a su cúspide gracias a que el entrenador que tiene (Manuel Pellegrini) ha influido de forma positiva". "Pellegrini es un ejemplo como entrenador. Ha trabajado con los clubes más importantes; es un grande y se ve en cómo funciona su equipo, un equipo campeón aunque le falten muchos jugadores", ha continuado el neerlandés en sus elogios al entrenador chileno.

Van Persie reconoce que estuvo cerca de fichar por el Sevilla FC

Por último, Van Persie también reconoció que hace unos 20 años mantuvo "conversaciones con Monchi", el entonces director deportivo del Sevilla FC, que ha contado varias veces esta historia. El exdelantero internacional explicó que negoció con el club nervionense en el verano de 2004 antes de acabar recalando en el Arsenal FC: "El Sevilla fue una de las opciones que tenía para fichar. Me se sentí muy halagado por este interés, a pesar de que finalmente tomé la difícil decisión de ir al Arsenal".