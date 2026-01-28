Alineaciones Betis - Feyenoord: alineación probable de Real Betis y Feyenoord Rotterdam en la jornada 8 de la UEFA Europa League

Las numerosas bajas condicionan la lucha por acabar en el 'Top 8' del equipo de Manuel Pellegrini, con siete lesionados, y el último intento de no caer eliminados para los de Robin van Persie, que llegaron a Sevilla con una decena de ausentes

El Real Betis recibe al Feyenoord de Rotterdam a partir de las 21:00 horas de este jueves, en la octava y última jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League. Los verdiblancos ocupan la octava plaza con 14 puntos tras caer ante el PAOK, cerrando ese 'Top 8' que obtendrá un billete directo para los octavos de final de final ahorrándose el 'play off' de dieciseisavos que persiguen los neerlandeses y al que acudirán entre el 9º y el 24º clasificado. Al Estadio de La Cartuja de Sevilla, los rojiblancos llegan dos puestos por debajo del corte con sólo seis puntos. Una victoria como obligación común.

El once del Real Betis

Dentro del enorme hándicap que tiene el Betis por la plaga de bajas, Pellegrini pudo respirar un poco este miércoles al contar en la última sesión con los tocados Antony dos Santos, Ez Abde y Nelson Deossa; así como con Aitor Ruibal, recuperado ya de la lesión muscular que sufrió en el duelo de la semana pasada ante el PAOK de Salónica. Por contra, sigue lamentando hasta siete bajas por motivos físicos: Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín, Junior Firpo, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat.

Natan de Souza será fijo en el eje de la zaga al estar sancionado para LaLiga, con Diego Llorente y Ricardo Rodríguez dando previsible descanso a Marc Bartra y Valentín Gómez o con Ángel Ortiz con ventaja sobre el recuperado Aitor Ruibal; quien a priori partirá como relevo en los extremos, dadas las molestias que arrastran Antony y Abde, intocables en una segunda línea completada por Pablo Fornals y abrigada por Sergi Altimira y Marc Roca. Las dos grandes dudas están en la portería, tras dos titularidades seguidas para Pau López en detrimento de Álvaro Valles, y en la punta del ataque, donde el Betis no ha conseguido hacer olvidar la lesión del Cucho: ni Cédric Bakambu, ni el Chimy Ávila ni Pablo García.

El once del Feyenoord de Rotterdam

El Feyenoord se ejercitó en Rotterdam antes de viajar a Sevilla con su entrenador, Robin van Persie, también muy atento a su poblada enfermería (10 bajas). Tsuyoshi Watanabe se lesionó el pasado domingo y se unió a las ausencias otros centrales como Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcom Jeng, Jeremiah St. Juste y Anel Ahmedhodzic; a los laterales Givario Read, Gijs Smal y el no inscrito Mats Deijl o al atacante Gaoussou Diarra.

Sí viajaron los mediocentros In-beom Hawn, Luciano Valente y Jakub Moder, que también arrastran diversas molestias. Los primeros apuntan a la titularidad en el doble pivote, por delante de una defensa de circunstancias con los jóvenes Thijs Kraaijeveld (18 años) y Jan Plug (20) formando junto a Jordan Lotomba y Jordan Plus en los laterales. Arriba, Hadj Moussa, Sem Steijn y Gonçalo Borges parten como favoritos para acompañar desde segunda línea a Ayase Ueda, máximo goleador del Feyenoord con 19 tantos; con Cyle Larin, ex del RCD Mallorca o Real Valladolid, como principal alternativa en los puestos de ataque.

Alineaciones probables en el Betis - Feyenoord de Europa League

Real Betis: Pau López o Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld, Plug, Bos; Valente, Hwang; Hadj Moussa, Steijn, Borges; y Ueda.