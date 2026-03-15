Matías Vecino sorprende y da un paso adelante en el Celta: "Tiene un poso terrible"

El centrocampista uruguayo se ha adaptado a la perfección a las exigencias de Claudio Giráldez, que lo ve como un líder en el centro del campo; con la lesión de Román, debe dar un paso adelante también en LaLiga

El fichaje de Matías Vecino en el pasado mercado de enero no fue uno de los que más ilusionó a la afición celeste, sin embargo, el mediocentro uruguayo ha desterrado todos los prejuicios que pudieran tener sobre el y tras una primera mitad de temporada sin demasiada continuidad en la Lazio por problemas musculares.

El futbolista de San Jacinto está siendo llevado con precaución por Claudio Giráldez, dándole de momento más protagonismo en la Europa League que en la LaLiga. Sin embargo, la lesión inoportuna lesión de Miguel Román hará que el uruguayo tenga que dar otro paso adelante.

Ya lo hizo el pasado jueves jugando los 90 minutos frente al Olympique de Lyon y cuajando un gran partido, y tras el cual el técnico de Porriño valoró por su liderazgo dentro del campo además de por su rendimiento.

"Es muy importante su aportación y estoy de acuerdo en que no solo en lo futbolístico, sino en la dirección, en la comunicación. Es un jugador que tiene la capacidad de mandar, de ordenar, de entender situaciones que le comentamos desde fuera y jerarquía para que los demás también le hagan caso. Ya no es cuestión de que lo diga, sino que los demás, evidentemente, respetan y son ayudados por él porque creo que tiene esa capacidad de mando y nos ha ayudado mucho. Por eso creo que ha hecho un partido muy bueno en todos los aspectos y se ha multiplicado a nivel defensivo en la segunda parte y estoy muy contento por su actuación", explicaba el míster celeste.

Su rendimiento en Europa, a prueba en LaLiga

Ahora, el uruguayo deberá doblar esfuerzos en LaLiga, donde apenas ha participado en tres duelos, dos de ellos de forma testimonial, con uno y dos minutos frente al Real Madrid y el Espanyol, aunque 69' en el triunfo contra el Mallorca. No se espera que sea titular en La Cartuja, pues el jueves próximo también hay un importante partido en Lyon, pero seguramente tendrá sus minutos, como se encargó de analizar Giráldez unas horas antes del partido.

"Creo que hizo un partido muy completo. Hablamos mucho con él de lo que queremos, de lo que nos puede aportar, de lo que puede seguir evolucionando como jugador para ayudarnos. Evidentemente tiene una experiencia y un liderazgo innato que nos ayuda en este tipo de partidos. Creo que en el momento en el que nos quedamos con uno menos incluso se multiplicó y fue capaz de ayudarnos todavía más. Es un jugador con un poso terrible que nos ayuda mucho en la falta de experiencia que podemos tener dentro de la plantilla o, en concreto, en esa posición".