Javier Fernández, nutricionista con deportistas de alto rendimiento: "La mayoría de los jugadores tienen sus alimentos fetiche"

El nutricionista y farmacéutico Javier Fernández habló en una entrevista para ESTADIO Deportivo sobre la importancia de la alimentación en el fútbol y explicó las diferentes pautas que se tienen con loa jugadores del Celta de Vigo con los que trabaja: Sergio Carreira, Álvaro Núñez y Jutglá

Cuando un futbolista salta al césped y da un rendimiento u otro hay muchos factores que influyen directamente en ese resultado final. Desde el propio entrenamiento guiado por entrenadores, preparadores físicos, etcétera o también el componente mental que hace que un futbolista en condiciones físicas perfectas y que aparentemente no tiene ningún problema para dar su mejor nivel, provoca que el rendimiento no sea el esperado.

Dentro de estos factores también influye notablemente y cada vez más la alimentación. De esto sabe mucho el nutricionista y farmacéutico Javier Fernández Ligero, conocido en redes como Nutriligero y que en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo en estos días nos explicó cómo gracias al doctor Antonio Hernández le empezó a picar el 'gusanillo' por el deporte de alto rendimiento, en este caso el fútbol.

Javier Fernández ayudó tiempo atrás a futbolistas de élite como Raúl Albiol en su etapa en el Villarreal, Fernando Torres en sus últimos tiempos en el Atlético de Madrid o Rafinha Alcántara. Ahora Javier sigue trabajando y esta temporada ha guiado la nutrición de tres jugadores del Celta de Vigo como son Sergio Carreira, Álvaro Núñez y Ferrán Jutglá.

Pregunta: ¿Qué te llevó a dedicarte a la nutrición?

Respuesta: Bueno, mi nombre es Javier Fernández Ligero, alias en redes Nutriligero. Yo me licencié en la Universidad de Navarra en farmacia y nutrición humana y dietética. y desde siempre, pues bueno, un poco lo que me ha llamado más a dedicarme profesionalmente y todo este tema de la nutrición es porque siempre me ha gustado ayudar a las personas. Entonces, es en ese ayudo por las personas, pues vi una interrelación entre lo que es la farmacia y la nutrición, en base a generar planes de nutrición que sean basados en función de las analíticas de sangre de los pacientes.

P: ¿En qué momento decidiste dar el salto a la especialización en el alto rendimiento?

R: Es en mi etapa en Madrid, en el año 2018, cuando empecé a trabajar con el doctor Antonio Hernández, donde su médico, que asesoraba a varios deportistas de élite, y ahí empezamos a cambiar muchas trayectorias deportivas junto con otros preparadores físicos, como el caso, por ejemplo, de Raúl Albiol, que llevaba ciertos años en el Villarreal donde quería impulsar un poquito su carrera y es a raíz del año de la pandemia, donde relanza su carrera, ganando masa muscular, donde también conseguimos trabajar con otros deportistas de élite, estaba en acuerdo con Fernando Torres en sus últimos años del Atlético de Madrid, así como Rafinha... Otro tipo de jugadores.

P: ¿Cuáles son las diferencias principales a la hora de tratar con un paciente 'normal' y un deportista de alto rendimiento?

R: Es muy diferente lo que viene siendo el rendimiento a nivel deportivo, con el rendimiento a perfil clínico. Ambos siempre los basamos en analíticas de sangre, porque al final es la forma que tenemos de monitorizar un estatus del metabolismo, pero claro, uno va orientado hacia la perfección y hacia, al final, pues el sacar el mejor desglose posible de esos resultados y otro va orientado mejor hacia el ámbito de la área de la salud.

P: Centrándonos en tu trabajo. ¿Consideras que la figura del nutricionista es fundamental en el rendimiento de un futbolista? ¿Cómo ha evolucionado su importancia en los últimos años?

R: No porque me dedique yo a esto, pero cada vez la nutrición del fútbol va cobrando muchísima más importancia. De hecho, si nos remontamos un poquito más de años, prácticamente no había nutricionistas en los equipos y hoy en día no se entiende prácticamente un primer equipo o de segunda división que no tenga nutricionista en el club. Por lo cual, pues eso al final lo consideramos bastante importante porque cada vez las temporadas son más exigentes, hay más viajes, más número de partidos. Pues que todo eso, pues al final pesa en el jugador y se busca optimizar todo ello de la mejor manera posible, pues vamos a tener que modularlo sí o sí.

P: ¿La nutrición en el fútbol de élite varia en función del momento de la temporada en el que se encuentre el jugador?

R: La nutrición, efectivamente, va variando en función de lo que vamos trabajando a lo largo de la temporada. En verano es donde, cuando vuelven los jugadores a partir, trabajamos lo que es el bloque de fuerza, lo que es el ganancia de masa muscular, porque al final es el momento perfecto donde, alejados de la competición, vamos a poder conseguir ganar esa fuerza controlando lo que es el perfil graso de la mejor manera posible. Y luego, pues en las fases, por ejemplo, que estamos nosotros sumergidos ahora, que ya son fases finales de la temporada, pues ahí lo que hacemos es mantener muy bien el bloque de fuerza en el paciente y poco a poco ir bajando este perfil graso de tal forma que se va ajustando a ese pico de forma de la mejor manera posible para que el deportista mantenga, digamos, su estatus de la mejor manera posible.

Los casos de Jutglá, Sergio Carreira y Álvaro Núñez

P: En relación con los jugadores del Celta con los que trabajas. Jutglá, Carreira y Álvaro Núñez. ¿Cómo crees que ha influido su alimentación en el rendimiento que han tenido dentro del equipo esta temporada?

R: En el caso de estos jugadores, bueno, pues al final de diferente forma, ¿no? Al final, Álvaro Núñez ha llegado hace poquito, Ferrán también. Sergio, pues bueno, ha tenido muchísima continuidad en este año. Y al final, pues cada uno vamos a tener que modularlo de la mejor manera posible para que a partir de ahí podamos gestionar. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues por ejemplo, en el caso de Sergio, pues vamos a tener que modular todo para que así de esa forma alcance el mayor número de partidos posibles con la mejor gestión al final posible, ¿no? Entonces ahí entra un poco en juego lo que es el ámbito a nivel nutricional.

P: ¿Tienen alguno de estos jugadores algún alimento que te pidan comer porque les encanta?

R: La mayoría de los jugadores tienen sus alimentos fetiches que pueden ser o bien el sushi o la pasta.

P: ¿Existe algún otro del que puedan 'abusar' sin tener problemas?

R: Alimentos que pueden abusar sin tener problemas, la verdad que hay pocos, porque todo en abuso es complicado.

P: Sobre Iago Aspas. A sus 38 años se habla de que podría ser su última temporada en activo. Desde tu campo de acción, como podría un tipo de alimentación ayudarle a seguir rindiendo al máximo nivel. ¿Es diferente a la de un jugador entre 20 y 25 años?

R: La alimentación, por ejemplo, va a depender mucho también de la edad. Por eso, cuando me preguntas por Iago Aspas es otro tipo de perfil de jugadores, claro, condicionante a nivel hormonal y a nivel metabólico de otro tipo de pacientes, pues eso hay que modularlo. Entonces, no tiene igual cabida a uno que a otro. Y en función de la parte de la temporada en la cual estén y demás.

P: Al estar en Galicia. ¿Se tiene más flexibilidad a la hora de que puedan consumir marisco?

R: El tema de marisco, por ejemplo, yo lo considero un superalimento, porque va a aportar una gran parte a nivel de proteína, con un contexto proteico muy alto, controlando bastante lo que viene siendo pues ese hidrato de carbono, o sea que en ese aspecto es un superalimento.

P: ¿El clima lluvioso de la zona influye en la alimentación y hace que sea diferente al de un futbolista que reside en un clima más seco (Canarias, Andalucía...)?

R: El clima influye bastante, tanto a la hora de los entrenamientos como a la hora de, sobre todo, la preparación de los partidos. Al final, el estado de humedad, el estado de todo, pues al final va a querer, pues al final, modular todo pues de la mejor manera posible.

P: ¿Crees que una alimentación no adecuada puede influir en que un equipo llegue más o menos lejos en una competición?

R: La alimentación no adecuada, sobre todo donde se nota, es a partir de los meses de ahora. Entonces, a partir de ahí, pues es donde se ve cómo han llegado los atletas, sobre todo en la última parte de la temporada, cómo llegar a esos esfuerzos, esos minutos finales antes de los partidos, pues todo ello, pues para poder modularlo de la mejor manera posible a juntos.

P: La dieta paleolítica ¿Qué opinión te merece?

R: La dieta paleolítica, pues al final, bueno, yo no soy partidario de hacer grandes radicalismos, sino pues que al final hay que tratar un poco de llevar un equilibrio siempre basado en las analíticas y a partir de ahí, pues modular todo de forma conjunta.