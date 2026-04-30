Claudio Giráldez tiene buenas noticias con Swedberg, aunque no definitivas

El delantero del Celta de Vigo se ha ejercitado este jueves junto al resto de sus compañeros aunque aún no cuenta con el alta definitiva. Podría estar el próximo fin de semana ante el Elche

El Celta de Vigo necesita ganar con urgencia si quiere estar vivo en el tramo final de temporada de cara a la pelea por entrar en Europa. El Celta de Vigo es séptimo después de haber perdido sus tres últimos partidos de LaLiga EA Sports ante Villarreal, Barcelona y Real Oviedo. Los celestes además solo han conseguido marcar un solo gol en estos tres encuentros por lo que la recuperación de Williot Swedberg se hace indispensable para darle un vuelco a la situación del equipo.

Williot Swedberg ha sido una de las noticias positivas en el último entrenamiento del Celta de Vigo que se ha celebrado este mismo jueves. El delantero sueco, que en el choque ante el Villarreal fue baja por molestias físicas, se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la sesión de hoy jueves. Swedberg además se ha entrenado sin limitaciones físicas.

Swedberg, el gol que necesita el Celta de Vigo

Swedberg es el segundo máximo goleador del Celta de Vigo por detrás de un Borja Iglesias que el pasado fin de semana volvió a ver portería con los vigueses después de más de un mes. En el caso de Sweberg, el sueco está cerca con sus nueve goles de alcanzar la decena de dianas entre Liga y Europa League. En competición continental es donde se ha visto al mejor Swedberg con cinco goles y dos asistencias.

Por ello, el Celta de Vigo espera que Swedberg pueda ser uno más en el encuentro del próximo fin de semana ante el Elche en Balaídos. Es importante remarcar que Swedberg se ha ejercitado este jueves sin tener aún el alta médica. Este es un requisito indispensable para que el jugador pueda ser uno de los elegidos en la próxima jornada de Primera división. Tras la baja de Swedberg por una sobrecarga en los gemelos ante el Villarreal, su vuelta en la próxima jornada sería una de las mejores noticias para el cuadro de Giráldez.

Williot Swedberg esta temporada con el Celta de Vigo

Las ausencias confirmadas de Marcos Alonso y Starfelt

El Celta de Vigo sabe ya que no podrá contar en la próxima jornada con Marcos Alonso. El central es uno de los pilares del sistema de Giráldez pero tras ver la quinta amarilla ante el Villarreal, tendrá que cumplir ciclo de cartulinas. Otro de los futbolistas que será baja ante el Elche es Starfelt.

El sueco, otro de los indiscutibles para Giráldez en la defensa, se suma a la lista de bajas en la zaga que harán al técnico gallego improvisar una línea defensiva de circunstancias. Starfelt ya se ha perdido un total de seis encuentros consecutivos con el Celta de Vigo debido a las molestias en la zona lumbar. A nivel defensivo el Celta de Vigo ha conseguido en la dos últimas jornadas frenar la sangría de goles aunque esto no le supuso perder ante Barcelona y Villarreal.