Borja Iglesias y Swedberg: las armas del Celta de Vigo para superar la falta de gol

El de Santiago de Compostela y el sueco, ahora mismo lesionado, son los dos últimos que han visto portería en Liga y Europa League. Los de Giráldez han marcado dos goles en los últimos cinco encuentros

El Celta de Vigo se sigue desangrando poco a poco en Liga y este pasado domingo sumó su tercera derrota consecutiva en el campeonato doméstico y la quinta si se contabilizan los cuartos de la Europa League ante el Friburgo. El Celta de Vigo se está desinflando en el peor momento de la temporada, cuando apenas quedan cinco jornadas para el final del curso y jugándose los celestes la clasificación para estar en Europa por segundo año consecutivo.

La bajada de nivel del Celta de Vigo de Claudio Giráldez se ve en varios aspectos pero uno de los que más llama la atención es su poca producción a nivel goleador. En los últimos cinco partidos oficiales del Celta de Vigo entre Liga y Europa League, los celestes solo han sido capaces de marcar dos dianas y sin embargo han encajado 12 que le han provocado cinco derrotas consecutivas. Esos dos goles han llevado la firma de Borja Iglesias y de Williot Swedberg.

Borja Iglesias se reencuentra con el gol en el peor momento del Celta de Vigo

Borja Iglesias volvió a ver portería este pasado fin de semana ante el Villarreal. El delantero nacido en Santiago de Compostela marcó su gol número 16 de la temporada y de paso se reencontró con las portería rivales. Borja Iglesias llevaba sin marcar desde el pasado 6 de marzo cuando vio portería por última vez en el duelo de Liga ante el Real Madrid.

Borja Iglesias es el máximo goleador en lo que va de temporada del Celta de Vigo y ante la ausencia de sus dianas, los vigueses han disputado un total de 10 encuentros en los que han sumado seis derrotas, dos empates y sendas derrotas. Por lo tanto, tras el último gol de Borja Iglesias el pasado fin de semana ante el Villarreal que solo sirvió para romper la sequía goleadora, solo le queda a los de Giráldez encomendarse al 'Panda' para volver a llegar al tan necesario camino de la victoria.

Swedberg, entre algodones y con el Celta de Vigo en vilo

El otro goleador del Celta de Vigo en estas últimas cinco derrotas es el sueco Swedberg. El ariete, que en el duelo ante el Villarreal se quedó fuera por problemas físicos tal y como confirmó el propio Giráldez, es la gran incógnita del Celta de Vigo de cara al choque del próximo fin de semana ante el Elche.

Swedberg y Borja Iglesias abrazándose en un partido del Celta de Vigo

Swedberg vio puerta por última vez en el duelo de vuelta de cuartos de final ante el Friburgo marcando el tanto del honor en la última jugada del choque. Swedberg suma un total de nueve goles en lo que va de temporada y su participación el próximo fin de semana ante el Elche junto a la de Borja Iglesias es uno de los puntos clave para que los celestes vuelvan a ganar casi un mes después.

La contradicción del Celta de Vigo

Si el Celta de Vigo no está fino de cara a portería, tampoco anda demasiado en forma con los goles que recibe. Los de Claudio Giráldez han sumado en las últimas cinco derrotas en partidos oficiales un total de 12 goles en contra. Pero si añadimos el último triunfo del Celta de Vigo que fue el pasado cinco de abril ante el Valencia, los olívicos suman 14 goles en contra en tan solo seis partidos. Al Celta de Vigo le urge dar un giro de timón en las últimas cinco jornadas de Liga si quiere seguir teniendo opciones de jugar en Europa. Los de Giráldez ahora mismo son séptimos con 44 puntos, igualado con el Getafe que es sexto y a seis del Real Betis que es quinto.