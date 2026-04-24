El Celta de Vigo y el estilo por encima de todo

Giráldez dejó claro tras perder ante el Barcelona que estaba "contento por la imagen" y a pesar de perder la sexta posición en Liga

En pleno siglo 21 vivimos en una sociedad marcada por las redes sociales, por aparentar muchas veces lo que no se es y sobre todo por la tendencia a hacer lo que los demás quieren que hagamos, es decir, a agradar al resto por encima incluso de nuestro propio deseo, es raro encontrarse a personas que sean fieles a su estilo y vayan en contra de ciertos 'canones'.

Llevado esto al mundo del fútbol, que como acuñó Jorge Valdano hace tiempo, es "lo más importante de lo menos importante", se podría asemejar a los equipos y/o entrenadores que están dispuestos a morir con sus ideas y que no cambian las mismas a pesar de que los resultados no sean favorables. Uno de los últimos ejemplos que se pueden ver en el fútbol español es el del Celta de Vigo con Claudio Giráldez como punta más visible.

El Celta de Vigo y Claudio Giráldez apuestan por el estilo aunque se pierda

El Celta de Vigo se enfrentó en la jornada 33 de LaLiga EA Sports al Barcelona, otro de esos equipos en los que el estilo es innegociable. Recientemente el propio Hansi Flick comentaba que cuando Laporta lo contrató le dejó claro que más que los resultados, importaba el cómo conseguirlos. En el Barcelona tienen claro cómo quieren jugar y el entrenador que osa cambiar esa idea, suele durar poco.

Delante estaba el Celta de Vigo que desde que llegó Giráldez en marzo de 2023 se ha convertido en un equipo que quiere ser protagonista con la pelota, sacar el balón jugado desde atrás y presionar a su rival en la salida desde la defensa.

Algunos jugadores del Celta en el partido ante el Barcelona

El Celta de Vigo tiene ahora mismo un estilo reconocible, salvando las diferencias, similar al del Barcelona y es que en el encuentro disputado en el Camp Nou, los celestes sometieron en ciertos momentos de partido a los culés a su propia medicina. Es decir, tener que correr mucho para recuperar la pelota ya que los olívicos no rifaban nunca el esférico.

El Celta, fuera de Europa en LaLiga

El Celta de Vigo terminó perdiendo ante el Barcelona por 1-0 y tras el triunfo del Getafe, los de Giráldez ocupan la séptima plaza al inicio de la próxima jornada en Primera división. Tras el partido, Giráldez sorprendió en cierto modo con la lectura que hizo del mismo ya que repitió en varias ocasiones que estaba "contento" por la imagen de su equipo, y por "recuperar las sensaciones".

Pero Giráldez dejó una frase que demuestra a la perfección la idea del técnico gallego con el Celta de Vigo: "Prefiero haber recuperado la imagen y perder la plaza que haber estado en el nivel en el que estábamos y mantenerla", es decir, el estilo prima por encima del resultado y desechan la máxima del 'resultado por encima de todo'.

El pasado está lleno de equipos que se alzaron con un título pero que no serán precisamente recordados por su fútbol como ocurrió con Grecia en la Eurocopa de 2004. Los helenos pasaron la fase de grupo dejando en el camino a España y Rusia y solo sumando un triunfo y un empate. En cuartos superaron a Francia por 1-0 y en semifinales a la República Checa por idéntico resultado. En la final se confirmó la sorpresa ante Portugal ganando también por 1-0. Algunos dirán: "Si, pero fueron campeones", ¿pero quien se acuerda de esa selección?

Las similitudes entre Celta de Vigo y Barcelona

Curiosamente la frase de Giráldez se dio en el encuentro ante el Barcelona, equipo que tradicionalmente ha tenido muy buena relación con los gallegos tal y como se puede observar en la amplia lista de futbolistas que han vestido la camiseta de ambos conjuntos como: Mingueza, Ilaix Moriba, Marcos Alonso, Ferran Jutglá u otros de temporadas anteriores como Rafinha Alcántara, Denis Suárez, Nolito, Celades, Sylvinho o José Manuel Pinto. Por esto, con las diferencias evidentes entre Celta y Barcelona, ambos priman el estilo por encima del resultado.