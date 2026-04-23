Marco Garcés no se esconde sobre la posible salida de Mingueza: "Lo está haciendo demasiado bien"

El director deportivo del Celta de Vigo atendió a los micrófonos de Movistar LaLiga este pasado miércoles y además de la renovación del lateral, apostó por la de Iago Aspas. "Tiene una propuesta nuestra"

El Celta de Vigo puede ser muy diferente a partir del próximo 30 de junio. El cuadro que dirige Claudio Giráldez desde el banquillo, que preside Marian Mouriño y que en la dirección deportiva tiene a Marco Garcés al frente, cuenta con hasta seis jugadores que si no renuevan antes, a partir del 1 de julio serán libres tal y como contamos en ESTADIO Deportivo días atrás.

Uno de esos jugadores es Óscar Mingueza. El carrilero está teniendo una gran temporada con el Celta de Vigo y ya ha sonado con fuerza para varios equipos de la Premier League y la Juventus en la Serie A. Mingueza fue uno de los nombres propios sobre los que fue cuestionado este pasado miércoles Marco Garcés, encargado de la dirección deportiva que habló para Movistar LaLiga.

La salida de Óscar Mingueza del Celta de Vigo

Marco Garcés no escondió que el buen hacer de Mingueza con el Celta de Vigo y el hecho de que pueda salir libre de Balaídos a partir del próximo 30 de junio ha provocado que muchos equipos se hayan interesado por el jugador.

Reconoció el director deportivo que muchos de estos equipos tienen más músculo económico que los vigueses: "Es un jugador que lo está haciendo demasiado bien, que participa con la Selección de España y obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner. Entonces, se ve difícil, pero tiene una propuesta nuestra".

Otra salida dolorosa como la de Iago Aspas

Marco Garcés también fue cuestionado sobre la gran incógnita de cara al próximo curso del Celta de Vigo y que no es otra que la continuidad de Iago Aspas. A sus 38 años, en su última aparición pública ante los medios, no dejó clara cuál sería su decisión. Marco Garcés apuntó a que Iago Aspas tiene una propuesta sobre la mesa y que hay optimismo en torno a su continuidad: "Iago también tiene una propuesta nuestra y nos mantenemos muy optimistas".

El director deportivo del Celta de Vigo no supo decir qué salida dolería más, si la de Mingueza o la de Iago Aspas: "supuesto que Mingueza es un jugador que nos ha dado muchísimo, que tiene esa dosis de calidad que nosotros necesitamos en el último tercio, pero lo de Iago… también dolería".

La dolorosa eliminación de la Europa League del Celta de Vigo

El director deportivo del Celta de Vigo dejó claro que a pesar de que es valora el éxito de llegar a cuartos de la Europa League, no por ello dejó de ser dolorosa la eliminación ante el Friburgo: "Fueron partidos difíciles. Ya estar en los cuartos de final de la Europa League, uno considera que puede ir para bien o para mal. Al final fueron resultados dolorosos, pero estamos con opciones de meternos en Europa y pretendemos pelearlo hasta lo último".

Por último, dejó claro que a pesar de los últimos resultados negativos, en el Celta de Vigo se apuesta por la estabilidad del proyecto: "Nosotros apostamos por la estabilidad y estamos orgullosísimos de lo que este equipo ha conseguido durante este año. Para nada nos cambia los planes".