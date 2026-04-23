El tiempo le quita la razón a Iago Aspas y le 'empuja' fuera del Celta de Vigo

El jugador nacido en Moaña está en sus peores registros goleadores en Liga desde la temporada 2014/15 cuando defendió los colores del Sevilla. Su peor campaña en Balaídos fue la 2023/24 con nueve goles y 10 asistencias

Iago Aspas y la posibilidad de que a sus casi 39 años esté cerca de su última temporada con el Celta de Vigo está siendo tema de conversación durante toda la presente campaña. Esto fue a más cuando en la vuelta de la Europa League entre el Celta de Vigo y el Friburgo, el capitán celeste se plantó delante de la afición al finalizar el encuentro para llevarse el cariño de la grada que después fue extensible al resto de la plantilla y cuerpo técnico.

Junto a Iago Aspas estuvo un Giráldez que en rueda de prensa explicó que el de Moaña no estaba para jugar 90 minutos al tiempo que expresaba su deseo de que el '10' continuase una temporada más. El propio Aspas expresó que estaba centrado en disfrutar lo que quedaba de curso y que lo que tuviese que venir, "ya vendrá". Tras jugar 10 minutos este pasado miércoles ante el Barcelona, el debate sobre sus números reflejan la lógica disminución de su rendimiento goleador, acorde a los minutos que ha participado.

Los números de Iago Aspas, los peores números en Liga desde su etapa en el Sevilla

Iago Aspas acumula esta temporada un total de siete goles entre LaLiga EA Sports (4) y la Europa League (3). En lo que a asistencias se refiere, Iago Aspas suma seis entre las competiciones citadas anteriormente. Con seis encuentros por delante de Liga, Iago Aspas aún tiene oportunidad de terminar su temporada goleadora con una cifra de dos dígitos.

Es raro ver a Iago Aspas con cifras goleadoras por debajo de 10 unidades pero en la extensa carrera del capitán del Celta de Vigo ha ocurrido en dos ocasiones con el delantero jugando en la Primera división de España. Una de ellas fue hace dos cursos, en la 2023/24, cuando empezó contando poco para Rafa Benítez pero tras la llegada de Claudio Giráldez terminó sumando nueve goles en Liga tras jugar más de 2.700 minutos. Esta temporada Iago Aspas está en ese nivel de minutos entre las tres competiciones que ha disputado el Celta de Vigo.

Si nos vamos más atrás en el tiempo, se observa en los datos de Iago Aspas que en la única temporada que jugó en el Sevilla, recién llegado desde el Liverpool, solo marcó dos goles en Liga aunque fue importante en la Copa del Rey con siete y un tanto más en la Europa League de la que terminó coronándose campeón. Por lo tanto los números de Iago Aspas en Liga son peores que los de la campaña 2023/24 y solo supera a los que tuvo en el Sevilla en su única temporada en Nervión.

Los números históricos de Iago Aspas en Liga

Iago Aspas está a tan solo un gol de los 170 en Primera división. En 13 temporadas, (12 con el Celta de Vigo y 1 con el Sevilla), solo ha estado en dos de ellas por debajo de la decena, las anteriormente citadas de 2014/15 y la 2023/24. Su temporada más exitosa de cara al gol en Liga fue en la 2017/18 cuando marcó 22 dianas que sirvieron para superar la veintena por primera vez en su carrera en Primera y que en la 2018/19 igualó con 20 goles.

Iago Aspas merece más de 10 minutos

Iago Aspas no está para 90 minutos según apuntó Giráldez la pasada semana pero tras jugar ante el Barcelona poco más de 10 minutos, en la afición gallega se han preguntado si el de Moaña no se merece algo más. Un mayor número de minutos teniendo en cuenta si cabe que el Celta de Vigo solo perdía por 1-0 y que Iago Aspas es especialista en desatascar partidos desde el banquillo gracias a la calidad que sigue atesorando en sus botas.