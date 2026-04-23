El Celta de Vigo mira al calendario para soñar con Europa

Los vigueses, tras firmar este pasado miércoles su cuarta derrota consecutiva en partido oficial y la segunda en Liga, afrontan las seis últimas jornadas de competición con la sexta plaza perdida a manos del Getafe y con el Real Betis a cinco puntos

El Celta de Vigo tenía este pasado miércoles la complicada tarea de ser el primer equipo que sacase tres puntos de un Spotify Camp Nou donde nadie ha puntuado en lo que va de temporada. El Barcelona, que llegaba tocado tras la eliminación en Champions League, se mostró algo más dudoso en el primer tiempo pero incluso así se fue al descanso con un gol de ventaja tras el penalti transformado por Lamine Yamal.

El Celta de Vigo no se encontró cómodo en el segundo tiempo y no tuvo la claridad en ataque del primer acto para tratar de llevarse al menos un punto de su visita al Barcelona. Tras el encuentro, Giráldez se mostró satisfecho en cierta medida por haber recuperado la identidad defensiva y haber frenado la sangría de goles que provocó que los vigueses recibiesen 15 goles en los últimos cinco partidos oficiales. Pero lo que no pudo evitar el Celta de Vigo es perder la sexta plaza a manos del Getafe que venció a la Real Sociedad a domicilio.

El calendario del Celta de Vigo para pelear por entrar en Europa

El Celta de Vigo no tiene un calendario sencillo para estar entre los seis primeros y por lo tanto pasear el nombre de la ciudad el próximo curso por Europa. El próximo fin de semana los de Giráldez visitarán a un Villarreal que al igual que sucede con el Barcelona, se ha mostrado prácticamente infranqueable como local. Los groguets juegan este jueves su encuentro de la jornada 33 y lo harán visitando al Real Oviedo.

En caso de triunfo de los de Marcelino y teniendo en cuenta la derrota del Atlético de Madrid en esta jornada, el submarino amarillo podría aventajar a los colchoneros en la séptima plaza en un total de siete puntos. Quizás de ese modo el Villarreal llegue algo más 'relajado' al encuentro ante el Celta de Vigo del próximo fin de semana.

Imagen del encuentro de la primera vuelta entre Celta de Vigo y Villarreal

Atlético de Madrid y Atheltic Club, las dos últimas salidas del Celta de Vigo

Con los 'Atletis' tendrá que verse las caras en dos de las tres últimas salidas que le quedan lejos de Balaídos además de la del Villarreal. Contra el Atlético de Madrid será en la jornada 35 y se encontrará a un cuadro colchonero que vendrá de disputar la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Arsenal. En caso de que los de Simeone pasen a la final, es evidente que su cabeza estará más en dicho encuentro que en Liga.

Con el Athletic Club no será tan sencillo ya que los de Ernesto Valverde podrían recibir al Celta de Vigo en San Mamés con ciertas posibilidades de entrar en Europa el próximo curso o quien sabe si los vascos no sacan los resultados en las tres jornadas anteriores, si podrían estar tratando de alejarse del descenso. En definitiva, dos salidas que sobre el papel tienen diferente dificultad pero que dependerá mucho de lo que ocurra con sus rivales en las jornadas anteriores.

Elche, Levante y Sevilla: el Celta de Vigo es convierte en juez del descenso

El Celta de Vigo podría tener un papel decisivo en el descenso de esta temporada en LaLiga EA Sports. Los de Giráldez se medirán al Elche, Levante y Sevilla en Balaídos. Ilicitanos, levantinistas e hispalenses se están jugando ahora mismo el descenso a Segunda división.

Si estos tres equipos continúan manteniendo el ritmo de victorias de las últimas jornadas, podrían llegar a sus partidos ante el Celta (especialmente Levante en la 36 y Sevilla en la 38) con el descenso aún en juego. Pero el Celta de Vigo no quiere el papel de malo aunque si se lo tiene que poner por jugar en Europa el próximo curso lo hará con gusto.