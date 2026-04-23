Claudio Giráldez sorprende con su lectura en la derrota del Celta de Vigo

El técnico del Celta de Vigo analizó la derrota de los suyos por la mínima en un encuentro en el que fueron de más a menos y que supone la quinta derrota consecutiva

El Celta de Vigo se presentaba este miércoles en el Spotify Camp Nou con la intención de romper la racha de cuatro derrotas consecutivas que los gallegos sumaban entre Liga y Europa League. Con el palo europeo aún en el cuerpo pero con ganas de cambiar la situación para poder seguir manteniendo el ritmo de un Betis que ganó el martes, los celestes salieron desde el primer momento tratando de ser protagonistas con el balón.

El Celta de Vigo cuajó una muy buena primera mitad pero el cansancio y un mejor ajuste defensivo de los de Flick, terminó dejando casi inoperante en ataque a los celestes durante el segundo tiempo.

Giráldez prefiere recuperar la imagen a seguir en Europa

El Celta de Vigo ha caído a la séptima plaza tras perder ante el Barcelona y el triunfo del Getafe ante la Real Sociedad. Tras el encuentro, Giráldez apostó por cómo su equipo ha recuperado la imagen y el nivel defensivo ante todo un Barcelona y lo hizo anteponiéndolo a no perder la sexta plaza: "Prefiero haber recuperado la imagen y perder la plaza que haber estado en el nivel en el que estábamos y mantenerla".

El técnico del Celta prosiguió aludiendo a que lo importante es cómo esté el equipo al final de las 38 jornadas: "Lo importante es cómo acabamos la temporada. Vamos a estar en la pelea por Europa, creo que tenemos que valorarlo, disfrutarlo, después de un año tan exigente. Con 49 partidos encima de las piernas, creo que el equipo ha dado la cara contra uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor".

El análisis del partido de Claudio Giráldez

Claudio Giráldez diferenció entre la primera parte y la segunda del Celta de Vigo: "Creo que la primera parte ha sido una muy buena versión nuestra. Era nuestro primer objetivo del partido: recuperar un poco nuestra identidad, nuestras sensaciones. Hemos sido capaces de salir de la presión bastantes veces, de generar situaciones en el espacio de peligro, de defender más o menos bien, sin sufrir en exceso. Es una pena el gol, es una acción de mucho talento, como tienen ellos. Ahí el parón, ahí se para un poco el partido, se enfría".

Sobre el segundo tiempo el preparador gallego reconoció que al Celta le costó: "Creo que en la segunda parte nos ha costado ubicarnos bien, sobre todo ser capaces de ajustar mejor la presión en la entrada de Fermín. Luego la de De Jong hace que tengan mucho más jugador, que tiene capacidad de retener el balón en el pie. Nos han estirado mucho más, nos ha costado, a nivel físico, ajustarnos para poder robarles. Aun así, creo que hemos llegado vivos al partido hasta los últimos minutos, teniendo varias llegadas al último tercio en las que no hemos acertado en ese centro, en ese último pase".

Por último Giráldez se mostró satisfecho con la mejora de los celestes a nivel defensivo: "Habíamos dejado de hacer muchas situaciones defensivas que estábamos haciendo bien, con respecto a los lejanos, a las distancias, a los regresos cuando nos superan. Creo que el equipo hoy ha estado, como lo ha estado toda la temporada, generoso en el esfuerzo, muy compacto. Hemos sido capaces de entender que teníamos que estar en bloque bajo y ordenados, y no ha pasado nada. Hemos sido capaces de ir en avanzado con orden".