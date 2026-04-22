Barcelona - Celta de Vigo: alineaciones posibles y cómo ver en TV y online el partido de LaLiga EA Sports

Los pupilos de Flick y Giráldez se medirán este miércoles a partir de las 21:30 en el duelo de la jornada 33 de Primera división

Barcelona y Celta de Vigo se verán las caras este miércoles a partir de las 21:30 en el Spotify Camp Nou. El choque corresponde a la jornada 33 de LaLiga EA Sports que se ha adelantado en el orden a la 32 que se disputará el próximo fin de semana. Barcelona y Celta de Vigo llegan con algo en común en este partido y es que ambos han sufrido una eliminación europea en los últimos días tras quedar apeados de la Champions League y de la Europa League a manos de Atlético de Madrid y Friburgo respectivamente.

Horario y dónde ver en TV y online el encuentro de hoy entre Barcelona y Celta de Vigo

El partido entre Barcelona y Celta de Vigo dará comienzo este miércoles a partir de las 21:30 en el Spotify Camp Nou. El duelo entre catalanes y gallegos se podrá seguir en televisión a través del canal Movistar+ LaLiga. Además, si por el contrario prefiere seguirlo de manera online, en ESTADIO Deportivo arrancaremos con la previa más completa del duelo entre blaugranas y celestes desde dos horas antes de que ruede la pelota. Después podrá disfrutar del minuto a minuto desde el Camp Nou, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas tras el encuentro.

Alineación posible del Barcelona hoy en LaLiga EA Sports

El Barcelona de Hansi Flick tiene en su mano meter más miedo aún al Real Madrid en la pelea por el título ya que los culés son líderes con nueve puntos de ventaja aunque una vez que eche a rodar la pelota este miércoles, sabrán si los de Arbeloa han logrado rebajar esa diferencia a seis si gana al Deportivo Alavés el martes.

El Barcelona no podrá contar con las bajas confirmadas de Raphinha y Christensen, esperando que el brasileño regrese en mayo y son dudas Marc Bernal y Fermín López. Hansi Flick podría tener dudas en el once titular con Frenkie de Jong que tras recuperarse podría mandar a Eric García a puestos defensivos y que relegaría a Gerad Martín al banquillo.

Alineación posible del Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Cancelo, Koundé, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal y Lewandowski.

Alineación posible del Celta de Vigo hoy en LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez llegará con la importante baja ya confirmada de Starfelt. Tampoco estará Miguel Román tal y como comentó el técnico gallego. En lo que a resultados se refiere, el cuadro gallego suma cuatro encuentros sin ganar entre Liga y Europa League y quiere ser el primer equipo que esta temporada se lleve los tres puntos en el feudo culé. Giráldez habló en la previa de alinear a los jugadores más frescos aunque teniendo en cuenta que el Celta está peleando por la quinta plaza, no se deberían esperar demasiadas rotaciones.

Alineación posible del Celta de Vigo: Radu, Aidoo, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, Carreira, Matías Vecino, Moriba, Fer López, Borja Iglesias y Jutglá.