La llave de Balde para el movimiento por Cucurella

El club azulgrana debería mover el lateral izquierdo para la llegada del jugador del Chelsea, por el que compite con el Atlético de Madrid

El FC Barcelona quiere a Marc Cucurella, también el Atlético de Madrid apuesta por la incorporación del internacional español. En el caso del club azulgrana una de las claves para poder acometer con mayor solvencia su contratación tiene que ver con Alejandro Balde y una posible salida de la entidad culé.

Una condición, la de la salida de Balde que, según Mundo Deportivo, es necesaria en este movimiento de fichas para el lateral izquierdo y que Cucurella regrese al club de cuya cantera partió. Una partida de ajedrez que no es fácil, dado que la competencia por el futbolista del Chelsea es alta ante el cartel y las prestaciones que ofrece.

Hace unos meses incluso se especuló con la renovación de Balde por el Barcelona

El caso de Balde es llamativo, ya que hace algunos meses incluso se planteó la renovación de un futbolista con contrato en el Barcelona hasta el verano de 2028. Sin embargo las circunstancias han variado. La llegada de Joao Cancelo le relegó a un segundo plano en las preferencias de Hansi Flick y el posible regreso del portugués hace que para que llegue Cucurella deba salir.

Balde, pese a que ha jugado menos en el segundo tramo de la temporada, cuenta con cartel y desde la Premier League lo siguen varios equipos. Clubes como el Manchester United, City o Aston Villa han puesto sus ojos en el lateral izquierdo del Barcelona que, en principio, no tiene la intención de marcharse del equipo del Camp Nou.

El deseo de Cucurella de volver a España

Habrá que esperar para saber qué sucede pero buena parte de las opciones de que Cucurella vista de azulgrana también tienen que ver con la salida de Balde. En el caso del jugador del Chelsea, todo apunta a que entiende que debe cambiar de aires y LALIGA, con el Barcelona y el Atlético de Madrid pujando por él, son claras opciones.

No significa que el Chelsea vaya a poner fácil la salida de Cucurella, un futbolista consolidado en la Premier League y en el club londinense, de cuyo lateral izquierdo se ha hecho dueño en los últimos tiempos. Desde Inglaterra apuntan a que el jugador podría estar tasado en no menos de 50 millones de euros.

Intereses cruzados entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el mercado

Se da la curiosa circunstancia que el nombre de Cucurella no es el primero en el que coinciden el Barcelona y el Atlético de Madrid este verano. Por ejemplo también los dos equipos pujan por Bernardo Silva. El portugués, que acabó su vinculación con el Manchester City y queda libre, es pretendido por los dos equipos españoles en su deseo por hacerse con el atacante.

Incluso también se podría considerar ese juego de intereses cruzados en los deseos del Barcelona por fichar a Julián Álvarez. Un asunto que ha generado polémica y hasta declaraciones colchoneras, molestos con el proceder del azulgrana en su deseo por incorporar al delantero argentino a sus filas.