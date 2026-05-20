El Atlético de Madrid subraya en rojo el nombre de Marc Cucurella para la defensa

La prioridad del club colchonero para la zaga del año que viene pasa por el futbolista español del Chelsea, aunque el fichaje entraña dificultades

Marc Cucurella, defensa del Chelsea, es el principal objetivo del Atlético de Madrid para reforzar la defensa con vistas a la temporada que viene. El internacional español es objeto de deseo de Mateu Alemany, director deportivo colchonero, que pretende renovar esa línea y en la que desea que esté el catalán, pese a las dificultades que entraña su incorporación.

La línea defensiva está subrayada en rojo en la dirección deportiva del Atlético de Madrid y Marc Cucurella, según Marca, es el futbolista deseado para darle un aire nuevo a la zaga. Un movimiento que también incluiría la salida de Clement Lenglet y de José María Giménez, además de la llegada de un nuevo central.

Cucurella tiene dos años más de contrato con el Chelsea

El deseo del Atlético de Madrid por Cucurella para el lateral izquierdo condiciona el otro movimiento para la defensa, porque la operación de firmar al catalán podría tener un alto coste. Sin embargo, las prestaciones del campeón de la Eurocopa son fiables y Mateu Alemany tiene al jugador como prioridad.

No es fácil porque el Chelsea no podría fácil una salida del lateral izquierdo. Cierto es que le quedan dos años de contrato con su actual club y los ingleses podrían acceder a una venta antes de que Cucurrella pudiera el verano que viene en su último año, con la consiguiente opción de que se marchara libre en 2028, si no hay renovación de por medio.

También la predisposición del propio Cucurella a volver a España, tras cinco años de estancia en la Premier Legue, podría ser otra baza que el Atlético de Madrid podría jugar para intentar hacerse con los servicios del lateral izquierdo. No obstante, equipos como el Barcelona igualmente están atentos a la situación del jugador del Chelsea.

El Mundial podría subir el precio de Cucurella

Indiscutible con la selección española, con la que estará en el inminente Mundial, el papel que pueda tener en al competición Cucurella podría matizar su precio. A nadie se le escapa el escaparate que una cita de estas características tiene y el lateral izquierdo estará en primera línea del escenario futbolístico más importante.

Otro factor a tener en cuanta puede ser la opinión que Xabi Alonso, que llega al Chelsea, y conoce a la perfección a Cucurella. Un cóctel complicado pero del que es consciente el Atlético de Madrid que ha situado al catalán como objetivo principal para reforzar la defensa, concretamente el flanco izquierdo.

El Atlético de Madrid no ha terminado de disponer de laterales izquierdos consolidados, ni varias alternativas en los últimos tiempos. Por ejemplo esta temporada el único especialista es el italiano Matteo Ruggeri. Se busca competencia y Cucurella no sólo lo sería, sino que sería un futbolista de peso para partir como teórico titular.

La tasación de Cucurella, de 27 años, es alta y por ejemplo el portal especializado Transfermarkt la sitúa en 50 millones de euros. Una cantidad importante para tratarse de un lateral izquierdo, si bien es cierto que el rendimiento del jugador en los últimos años le señala como un futbolista de máxima fiabilidad en su demarcación y en plena madurez deportiva.