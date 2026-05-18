Simeone aclara su futuro en el Atlético de Madrid: "Vale la pena"

El técnico del Atlético de Madrid, tras 15 años en el banquillo, asegura que se siente con fuerzas de continuar al mando del equipo

El Atlético de Madrid cierra, a falta de un partido, una temporada irregular dónde la Copa del Rey y la Champions League han cobrado más protagonismo que LaLiga. Simeone ha estado en el foco de las críticas, pero nada de lo logrado hubiera sido posible sin el argentino. Tras 15 años como técnico del Atlético de Madrid, Simeone anunció tras vencer al Girona que seguirá, la temporada que viene, al frente del equipo.

El técnico del Atlético de Madrid confirmó su continuidad en el club rojiblanco la próxima temporada y explicó que, “a veces”, se pregunta “si vale la pena seguir” y ve que “sí”. “Está claro que ya son 15 años, empezamos a estar grandes también nosotros. Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí, porque hay un montón de gente que quiere el objetivo que buscamos, hay un montón de gente que le cambia la vida y la ilusión por venir a ver al Atlético de Madrid, vale la pena porque veo un estadio que respeta a una leyenda como Antoine, hay un club que cuida al jugador y que buscar tener una despedida acorde a lo que amerita su trabajo y muchas cosas más”, expresó en rueda de prensa. A Simeone le “entusiasman los jugadores”, los que “puedan venir, los que se queden” y los que le “representen”. “Y que vea en ellos que buscan el trabajo que se necesita para poder estar en el lugar donde estamos, pero no tengo ninguna duda de que los futbolistas son los que me generan entusiasmo y puede ser así de chiquito que para mí es un fogón a los dos minutos”, añadió.

Simeone afronta el futuro en el Atlético de Madrid sin su "debilidad", Griezmann

Aunque Simeone, con su decisión de continuar al frente del Atlético de Madrid, no quiso empañar la noche de Griezmann, al que agradeció todos los años que pasó en el Atleti. El técnico echará de menos “tantas cosas” de Griezmann. “Creo que él tiene algo que es diferencial al resto, que se hace cargo del equipo. Y eso no es fácil en los equipos; un jugador que, cuando la situación no está cómoda, se hace cargo del equipo. Esos futbolistas son pocos y trabajaremos obviamente para encontrarlo, porque los equipos necesitan estos futbolistas, como lo es Koke. Tienen un peso que no se puede explicar con palabras”, expuso. “La relación con el futbolista son difíciles de explicar. No soy amigo de Antoine, pero sí lo quiero mucho y lo amo, porque es una gran persona. Tengo una gran relación familiar. No me voy a cenar todas las semanas con él y si tengo un problema no le llamo a él, pero sí se genera algo difícil de explicar: Antoine fue una debilidad mía siempre”, remarcó.