El Atlético de Madrid estrenará su rompedora equipación ante el Villarreal

El conjunto rojiblanco ha mostrado la segunda camiseta de la temporada 26/27, la cual lucirá en el último partido de esta campaña en busca amarrar la tercera plaza

Todavía no ha terminado la presente temporada, a la que le resta una jornada, pero ya vamos conociendo más detalles de la próxima campaña, la 26/27. Y una de las novedades más esperadas siempre es la de las nuevas camisetas de los equipos de LaLiga. De momento se desconocen la gran mayoría, al menos de forma oficial, aunque ha sido el Atlético de Madrid el que ha roto la veda.

Así, el conjunto madrileño ha presentado la que será su segunda equipación oficial de la temporada 26/27, que rompe totalmente con la de esta campaña y que además estrenarán en la última jornada de LaLiga de esta temporada, en la visita a La Cerámica para enfrentarse al Villarreal.

La que será segunda camiseta del Atleti la próxima campaña destaca por su color negro, rompedor con años anteriores, dejando entrever unas formas geométricas en la tela. Para resaltar la tonalidad oscura, al camiseta está rematada en sus mangas con un tono amarillo flúor, o volt, que también puede verse en el escudo monocromo, así como en las publicidades de la camiseta.

Una camiseta que lleva 'el latido de Madrid'

"El latido de Madrid", destaca las redes sociales del conjunto colchonero en su anuncio, que explica con más detalle en un comunicado. "Presentamos nuestra segunda equipación de cara a la temporada 2026/27, que ya puedes adquirirla en nuestras tiendas oficiales y en nuestra tienda online", anuncia el club rojiblanco. "La segunda equipación la estrenaremos este domingo 24 de mayo en el último encuentro liguero que disputaremos ante el Villarreal CF. Una camiseta que nace bajo el concepto 'El latido de Madrid' y que rinde homenaje a la noche vibrante de la ciudad", explica.

Por último, el club madrileño detalla la confección de la camiseta: "Con el negro como color protagonista, la camiseta se aleja de los códigos tradicionales y refuerza el lado más desafiante del Atlético de Madrid. Los detalles en color Volt, presentes en elementos clave del uniforme, aportan una energía visual que conecta con la tensión, el impulso y la celebración que acompañan a los grandes momentos del equipo".

De estreno a por la tercera plaza

El estreno de la segunda camiseta rojiblanca podría resultar todo un éxito si finamente el Atlético de Madrid logra acabar la temporada en la tercera posición. Las dos últimas victorias colchoneras, unidas a las dos derrotas amarillas, han propiciado que Atleti y Villarreal lleguen al duelo directo empatados a 69 puntos. Solamente el 'golaverage' general mantiene a los de Marcelino García Toral en la tercera plaza aunque solamente le valdrá ganar para retenerla, ya que al final de LaLiga se prioriza la diferencia de goles particular, y en caso de empate en La Cerámica, el 2-0 del Metropolitano da ventaja a los de Simeone.