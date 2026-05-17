Simeone y el guiño a Griezmann: "No soy amigo de Antoine, pero le amo"

El entrenador argentino se ha deshecho en elogios hacia el delantero francés que ha disputado su último partido en el Metropolitano

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se ha referido a Antoine Griezmann, quien ha disputado su último partido en el Metropolitano donde ha recibido un emotivo homenaje. "Las relaciones con jugadores son difíciles de explicar. No soy amigo de Antoine, pero le amo. No ceno todas las semanas con él. Antoine fue una debilidad mía siempre. Confío en él y creo no haberme equivocado con él", ha explicado el argentino sobre su relación con el francés.

Unas palabras que Simeone ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al encuentro que el Atlético ha jugado y ganado frente al Girona. El técnico fue cuestionado sobre qué echará de menos de Griezmann en el futuro. "Tantas cosas...", ha comenzado diciendo para seguir: "Tenía diferente que se hace cargo del equipo y eso no es fácil. Son pocos futbolistas. Trabajaremos para encontrarlo".

En ese sentido, Simeone fue preguntado por lo que le había transmitido Griezmann. "Antoine es de pocas palabras, pero profundo en lo que transmite, sobre todo. Eso lo ha transmitido siempre. Yo sé el afecto que tiene hacia mí y nosotros hacia él y su familia. Este año no ganamos una copa, pero dimos todo lo que teníamos. Les puedo garantizar que hemos dado el máximo. Ver el afecto de la gente, el estar 25 o 30 minutos la gente callada, escuchando con respeto", ha relatado el entrenador del Atlético.

Simeone a Griezmann en el terreno de juego

También ha tenido palabras de cariño Simeone hacia Griezmann en el homenaje que ha sucedido en el terreno de juego. "Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos", ha dicho para seguir sobre el francés: "Llegaste jugando en banda, te pusimos en el medio y fuiste un insaciable del gol. Tienes una frescura, alegría, algo que contagió siempre a tus compañeros y te llevó al lugar que te mereces. Hace media hora que esta gente no se mueve del estadio porque te lo mereces. ¡Gracias, gracias!".

Simeone, además, ha hecho suyas unas palabras de Fernando Torres que también ha participado con cariño en el homenaje a Griezmann. "Lo que ha dicho Torres es el sentimiento de todos. Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos", ha relatado Simeone. El discurso de Simeone ha versado en esta ocasión en su mayoría sobre el francés que ha disputado su último partido como futbolista del Atlético de Madrid ante su afición.