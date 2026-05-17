Joao Gomes, a un paso del Atlético de Madrid: acuerdo por 45 millones

El centrocampista del Wolverhampton, que ya tiene una cuerdo con el Atleti, está a la espera de que ambos clubes cierren los últimos flecos de la negociación; el Atlético de Madrid se adelante a muchos pretendientes para reforzar su centro del campo

El Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de Joao Gomes. Mateu Alemany, director de fútbol del conjunto colchonero, ha avanzado considerablemente en las negociaciones con el Wolverhampton aprovechando que el club inglés descenderá a la Championship tras una temporada de malos resultados que lo llevarán a acabar como colista salvo que sea capaz de recortar los tres puntos de desventaja con el Burnley.

Así, el Atlético de Madrid vuelve a demostrar que sabe moverse como pez en el agua anticipándose a posibles rivales por el potente centrocampista de Río de Janeiro que llegó a Wolverhampton en enero de 2023 y de donde saldrá este verano rumbo a Madrid si no hay complicaciones.

Según ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Mateo Moretto, el Atlético de Madrid ya habría llegado a un acuerdo con el Wolverhampton a falta de los últimos flecos, pero en el club rojiblanco consideran que su incorporación está hecha y atada.

De hecho, hace ya casi diez días que también salió a la luz que el futbolista había dado el 'sí' al Atlético de Madrid, con el que ya tenía un acuerdo cerrado desde hace días a la espera del acuerdo final entre clubes, que podría cerrarse en los próximos días por una cifra que alcanzaría los 45 millones de euros.

Éderson, estacando

Al mismo tiempo que el Atlético de Madrid ha avanzado en la incorporación de Joao Gomes hasta el punto de considerarlo ya hecho, Mateu Alemany ha visto como la negociación por otro de los objetivos para la medular rojiblanca se ha estancado.

Hablamos de Éderson Dos Santos, futbolista de la Atalanta, y por el que el Atleti negoció el pasado mes de enero sin poder llegar a un acuerdo con la DEA, y parece ser que ese sigue siendo el mayor obstáculo a día de hoy. Hace semanas que se hablaba de que el Alemany había conseguido avanzar en su fichaje al llegar a un acuerdo con el futbolista, pero lo cierto es que el club de Bérgamo no da su brazo a torcer."Éderson no renovará su contrato con la Atalanta. Hace un mes, el Atlético de Madrid se reunió con él, y el jugador ya había llegado a un acuerdo en enero. El acuerdo se mantiene vigente durante el verano. Pero por ahora, las negociaciones entre los clubes se han complicado", informaba Fabrizio Romano hace algunas semanas.

El club italiano solicita 45 millones de euros por su futbolista, un precio que consideran muy alto en el Atlético ya que al brasileño le queda tan solo un año de contrato en Bérgamo. Todo ello ha provocado que el Atleti activará la opción de Joao Gomes y podría además cambiar el destino de Éderson, al que pretenden en la Premier League.

Simeone pide fichajes

En la rueda de prensa previa al choque ante el Girona, a Diego Pablo Simeone le preguntaron ya por la planificación deportiva de la próxima temporada, lo que aprovechó para mandar un mensaje a Apollo Group, el fondo de inversión que ha convertido en accionista mayoritario del Atlético de Madrid hace tan solo unos meses."Sí, sería buenísimo, pero veremos cómo va generándose el mercado. Sabemos de las situaciones de salida que puede haber y de la búsqueda que, como a todos los equipos, nos pasará tener que ir a buscar. Esperemos que, con la llegada de Apollo, estemos fuertes para poder seguir creciendo como equipo, sobre todo, porque como club está claro que hemos crecido enormemente, pero necesitamos seguir creciendo como equipo", ha dicho el argentino.