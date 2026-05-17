José Herrera, tras la derrota del Atlético en la final de la Copa de la Reina: "Hay falta clara sobre Medina en el segundo palo"

El técnico del Atlético de Madrid fue contundente en la rueda de prensa del Estadio de Gran Canaria valorando el gol de Brugts: "Hay falta", aunque termina felicitando al Barcelona de Pere Romeu por el título

El Atlético de Madrid salió derrotado de la final de la Copa de la Reina. El Barcelona mostró un dominio aplastante desde los primeros compases del encuentro, lo que provocaron los goles de Claudia Pina, Brugts y Salma Paralluelo en la primera parte, que dejaba encarrilado el partido. Las de José Herrera solo pudieron derribar la puerta de Cata Coll en una ocasión, gracias al tanto de Boe Risa en el minuto 58.

Tras la finalización del partido en el Estadio de Gran Canaria, José Herrera compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro que firmó el Atlético de Madrid. Las colchoneras ya solo tienen por delante las dos últimas jornadas de la Liga F con las que pondrán punto y final a esta temporada, citándose con el Costa Adeje el próximo 26 de mayo y con la Real Sociedad el 31 del mismo mes.

José Herrera se muestra "orgulloso" del partido del Atlético de Madrid

De esta manera, José Herrera comenzó la rueda de prensa en el Estadio de Gran Canaria: "Primero felicitar al Barcelona por el título. Termino extasiado, intento dar todo al equipo durante el partido".

Tras ello, el técnico del Atlético de Madrid quiso ofrecer una valoración sobre la derrota de las suyas contra el Barcelona: "En la primera parte esas situaciones nos penalizan mucho, pero dos de ellas, otra, en un gol, hay falta clara sobre Medina en el segundo palo. Me han comentado que en las cámaras la imagen no había toma nueva, toca seguir mejorando eso. El tercer gol nos complica el partido".

De la misma manera, José Herrera destaca la mejoría del equipo en el segundo tiempo: "En la segunda parte vamos más a por ellas, mantenemos al equipo más proactivo y ha estado medianamente abierto. Pero ha habido detenimiento por nuestra parte, si vas 3-1 y se para el juego demasiado. Orgulloso del partido".

José Herrera: "El Barcelona intentaba generar superioridad numérica"

Por último, el entrenador del Atlético de Madrid hizo especial hincapié en las claves del partido: "Lógicamente nunca será suficiente. Estábamos entendiendo bien lo que sucedía, el Barcelona intentaba generar superioridad numérica, por fuera, había que ser intensas en puntos de presión, saltábamos a la presión en momentos que no tocaba...".

Por ello, José Herrera concluye afirmando que "seguramente con balón teníamos que ser más proactivas y no perder balón dependiendo qué zonas. En la segunda hemos ajustado. No hemos hecho un partido perfecto y hemos perdido 3-1".

Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid: "Ha sido una temporada muy irregular"

Además, Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid, quiso dar sus impresiones tras la derrota contra el Barcelona: "Tal y como ha ido la segunda parte tendríamos que haber salido en la primera. Tenemos que seguir mejorando para seguir jugando estos partidos".

Pese a la derrota en la final de la Copa de la Reina, Lola Gallardo quiso elogiar la figura de José Herrera y su presencia en el banquillo del Atlético de Madrid: "El equipo está creciendo con la llegada del entrenador nuevo".

Por último, Lola Gallardo valoró su temporada a nivel personal, haciendo autocrítica a nivel personal: "Ha sido una temporada muy irregular. Tenemos que aprender de nuestros errores y coger carrerilla para comenzar el año que viene de la mejor manera posible".