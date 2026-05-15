Bernardo Silva alimenta los rumores sobre su próximo destino: "Tengo una idea y una preferencia"

Bernardo Silva encara sus últimos partidos en el Manchester City. Además su futuro se abre paso entre rumores, preferencias ocultas y una despedida que quiere firmar por todo lo alto: Sería maravilloso terminar con un par de títulos más"

Bernardo Silva está a falta de tres partidos de finalizar su gloriosa etapa en el Manchester City. Por ello, el portugués ya pone el foco en su siguiente reto en el fútbol, con diferentes puertas abiertas, como la del Barcelona. En este sentido, el centrocampista de 31 años ha reconocido que tiene "una idea y una preferencia", sin dar más detalles del futuro del futbolista, que podría resolverse en las próximas semanas.

Bernardo Silva, mientras tanto, pone el foco en el importante partido de mañana sábado ante el Chelsea, correspondiente a la final de la FA Cup. Tras ello, el Manchester City se medirá al Bournemouth de Iraola y el Aston Villa de Unai Emery, dónde se decidirá el título de la Premier League. Por el momento, el Arsenal lidera la clasificación con 79

Bernardo Silva abre la puerta: "Quiero seguir compitiendo al máximo nivel"

De esta manera, Bernardo Silva quiso hablar sobre su futuro en una entrevista con The Athletic. El mediocentro del Manchester City, que ya confirmó su salida, afirmó que busca "un equipo donde pueda seguir compitiendo, donde pueda jugar al máximo nivel, que es lo que aún quiero hacer, y donde mi familia sea feliz. Tengo una idea y una preferencia, pero ya veremos qué pasa".

Bernardo Silva siguió en la misma línea, alimentando los rumores sobre su próximo destino, siendo la Juventus uno de los interesados en su fichaje: "Sinceramente, no sé dónde voy a estar. Solo quiero disfrutar y concentrarme en mis últimos partidos aquí. Le dije a mi agente que hablaré con él el 25, el día después del partido contra el Aston Villa".

Bernardo Silva calienta la final de Wembley: "Quiero despedirme por todo lo alto"

Por otro lado, Bernardo Silva habló en la previa del Manchester City - Chelsea de mañana en Wembley, una nueva final para los de Pep Guardiola: "El Chelsea no atraviesa su mejor momento, pero las finales son finales y puede pasar cualquier cosa. Esperamos un partido muy complicado, pero también que nuestros jugadores den la talla y rindan al máximo. Sería maravilloso terminar con un par de títulos más. Quiero despedirme por todo lo alto".

Bernardo Silva quiso reflejar su rivalidad con el Liverpool en la Premier League: "Soy muy competitivo. Pero respeto mucho nuestra rivalidad. Ellos nos hicieron mejores. Nosotros los hicimos mejores a ellos. Cuando vives este tipo de rivalidad, es imposible que te caigan bien. Tienen que odiarnos. Nosotros tenemos que odiarlos. Es totalmente normal".

Bernardo Silva se dispara: pieza clave de Guardiola y amenaza real para el Chelsea

Bernardo Silva apunta a ser uno de los nombres claves del mercado de fichajes. Pese a que su futuro pasa por acabar la temporada con el Manchester City y centrarse en el Mundial de 2026, su figura no pasará desapercibida la próxima ventana de traspasos. A sus 31 años, el centrocampista sigue siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto de Guardiola, que sigue contando con su confianza en este último tramo de temporada.

Guardiola ha elegido a Bernardo Silva de titular en los últimos partidos del Manchester City, tan solo siendo suplente en las semifinales de la FA Cup, contra el Southampton. Por ello, el portugués parece indicar que será una de las referencias en el ataque en el partido de mañana sábado ante el Chelsea. Su amenaza volverá a ser real ante un equipo al que le goleó hace poco más de un mes en Stamford Bridge, con un contundente 0-3.

Además, Bernardo Silva está ante la oportunidad de conseguir su vigésimo título con el Manchester City. Con más de 450 partidos en el club inglés, el portugués puede ampliar su legado en el conjunto de Pep Guardiola, con el reto de marcharse del equipo por la puerta grande. Todo ello, a la espera de un tropiezo del Arsenal en la Premier League, que les podría dejar en bandeja el título para los 'citizens'.