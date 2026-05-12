Enzo Maresca se deja querer por el Manchester City: "Estoy listo para el próximo capítulo"

El técnico italiano, sin equipo tras salir del Chelsea, aparece como uno de los candidatos naturales para volver a la Premier League si Pep Guardiola decide cerrar su etapa en el Etihad Stadium

Enzo Maresca vuelve a colocarse en el centro del mercado de entrenadores. Sin equipo desde su salida del Chelsea, el técnico italiano ha roto su silencio sobre su futuro y no ha cerrado la puerta al Manchester City, donde ya trabajó junto a Pep Guardiola.

El entrenador aseguró en Sky Sports Italia que se siente preparado para volver a los banquillos. Su nombre gana fuerza en el Etihad por su conocimiento del club, su pasado en la estructura ‘cityzen’ y la incertidumbre que rodea la continuidad de Guardiola.

Enzo Maresca responde al interés del Manchester City

Maresca no quiso hablar como si ya tuviera un destino decidido, pero sus palabras llegan en un momento especialmente sensible. El Manchester City sigue pendiente del futuro de Pep Guardiola y el italiano aparece como una de las opciones mejor posicionadas si el catalán decide no continuar.

Preguntado directamente por la posibilidad de ocupar el banquillo del Manchester City, Maresca evitó alimentar el ruido de forma explícita, aunque dejó una frase que mantiene viva la especulación: “Lo importante, independientemente del club, es estar preparado. Quedan unas pocas semanas antes de que termine la temporada y entonces veremos qué pasa”.

Pep Guardiola mantiene al Manchester City en vilo

El futuro de Guardiola sigue siendo el gran tema de fondo en el Etihad Stadium. Su contrato se extiende hasta junio de 2027, pero la falta de un compromiso público firme de cara al curso 2026/27 ha abierto un escenario de incertidumbre poco habitual en Manchester.

El City todavía compite por objetivos importantes. El equipo llega al tramo final de la temporada con una final de la FA Cup ante el Chelsea y con opciones en la Premier League, aunque actualmente aparece a cinco puntos del Arsenal con un partido menos.

Ese contexto deportivo puede influir en la decisión final de Guardiola. Si el equipo cierra la temporada con otro título importante o con un nuevo doblete doméstico, en Inglaterra ya se especula con la posibilidad de que el técnico catalán considere que su ciclo está completo.

Maresca tiene ADN Manchester City y conoce el método Guardiola

La candidatura de Enzo Maresca tiene un argumento que pocos entrenadores pueden igualar: conoce el Manchester City por dentro. Fue asistente de Guardiola durante la histórica temporada del triplete 2022/23 y también dirigió al Elite Development Squad, con el que conquistó el título de liga.

Ese recorrido le convierte en un perfil de transición natural. Maresca entiende el juego de posición, los automatismos del City, la exigencia del club y buena parte de la cultura competitiva que Guardiola ha instalado durante todos estos años.

No sería un entrenador externo obligado a aprender desde cero. Sería alguien que ya ha convivido con la metodología del Etihad, que sabe cómo se trabaja en la City Football Academy y que mantiene una línea táctica muy cercana a la que ha llevado al club a su etapa más exitosa.

Chelsea y Leicester refuerzan el currículum de Enzo Maresca

Maresca no llega a este debate solo por su pasado en Manchester. También por lo que ha hecho después. El técnico italiano dirigió al Leicester City y posteriormente al Chelsea, donde logró conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes antes de una salida inesperada.

Su etapa blue aumentó su exposición y confirmó que puede gestionar vestuarios de alto nivel, aunque también mostró lo complejo que es sobrevivir en un entorno tan inestable como Stamford Bridge.

Para el Manchester City, esa experiencia puede tener una doble lectura. Por un lado, Maresca ya ha trabajado bajo presión en la Premier y ha levantado títulos. Por otro, todavía no ha afrontado un proyecto tan exigente y estructurado como sería suceder a Guardiola en el Etihad.

Hugo Viana prepara escenarios por si Guardiola decide marcharse

El papel de Hugo Viana será decisivo. El director deportivo del Manchester City no puede permitirse improvisar una sucesión tan importante, y por eso está ampliando el mapa de posibles sustitutos antes de que Guardiola tome una decisión definitiva.

Maresca encaja en esa lista por continuidad de modelo. Si el City quiere evitar una ruptura brusca, el italiano representa una transición más suave que otros candidatos con ideas más alejadas del juego actual del equipo.

También pesa su relación previa con algunos jugadores y su conocimiento del entorno. En caso de cambio, el vestuario necesitaría un técnico con autoridad, pero también con familiaridad suficiente para no alterar de golpe una estructura que lleva años funcionando.

El Manchester City espera a Guardiola mientras Maresca se prepara

Por ahora, todo depende de Pep Guardiola. El técnico catalán tiene la llave del banquillo y el Manchester City mantiene la esperanza de que continúe una temporada más. Pero el club ya trabaja en silencio por si el escenario cambia.

Maresca, mientras tanto, ha mandado un mensaje claro: está listo. No ha pedido públicamente el puesto, pero tampoco se ha apartado de una carrera en la que parte con una ventaja evidente por pasado, estilo y disponibilidad.

El Etihad vive semanas de expectación. Guardiola decide, Viana planifica y Maresca espera. Si llega el final de una era, el italiano puede ser el elegido para intentar que el Manchester City no pierda su identidad en el primer día después de Pep.