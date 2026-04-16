El Manchester City hace oficial la salida de Bernardo Silva a final de temporada

El conjunto inglés ha confirmado las sospechas con el centrocampista portugués, que dirá adiós al equipo 'citizens' nueve años después de su llegada, en 2017. Desde entonces, el jugador de 31 años ha disputado un total de 451 partidos y ha logrado 19 títulos, que podrían ser dos más en esta campaña

Bernardo Silva ha puesto punto final a su etapa en el Manchester City. El jugador portugués lo ha hecho oficial a través de una carta en sus redes sociales, de la misma manera que el propio equipo inglés lo ha comunicado en su página web. De esta manera, el centrocampista dice adiós tras disputar 451 encuentros, colocándose como el séptimo futbolista con más partidos de la historia del club.

Además, Bernardo Silva ha logrado 19 títulos: seis Premier League, una Champions League, dos Copas, cinco Copas de la Liga, tres Supercopas inglesas, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. No obstante, el Manchester City sigue en la carrera por alzarse con la FA Cup y la liga de Inglaterra.

El Manchester City ha comunicado de esta manera la salida de Bernardo Silva

De esta manera, el Manchester City ha hecho oficial la marcha de Bernardo Silva, que ya lo confirmó el segundo entrenador de Guardiola: "El Manchester City confirma que Bernardo Silva dejará el club este verano".

El club inglés presume de la faceta goleadora del portugués y su registro de partidos a lo largo de estos nueve años en Inglaterra: "Un total de 76 goles y 77 asistencias ilustran aún más la magnífica contribución integral de Bernardo a la causa del City. Recientemente, se ha situado entre los 10 jugadores con más apariciones en la historia del City, superando a otros exjugadores destacados, como David Silva, Paul Power y Willie Donachie".

"Bernardo se centrará ahora en intentar que su etapa en el City termine con aún más títulos, ya que el equipo de Pep Guardiola sigue plenamente en la lucha por ganar tanto la Premier League como la FA Cup".

La carta de despedida de Bernardo Silva hacia el Manchester City

Por su parte, Bernardo Silva, que cuenta con el interés de la Juventus, ha querido decir adiós al Manchester City con una emotiva carta:

"Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño: triunfar en la vida, lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás esperé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre llevaré en mi corazón. Los Centuriones, el cuádruple nacional, el triplete, el cuatro consecutivo y mucho más… ¡No estuvo nada mal!"

En unos meses será el momento de despedirme de la ciudad donde no solo ganamos tantos títulos como club de fútbol, ​​sino también donde comencé mi matrimonio y formé mi familia. ¡De todo corazón, Inés y Carlota, gracias!

A los aficionados, vuestro apoyo incondicional a lo largo de los años es algo que jamás olvidaré. Mi principal objetivo como jugador siempre fue jugar con pasión para que vosotros pudierais sentiros orgullosos y bien representados en la cancha. Espero que lo hayáis sentido en cada partido. Llegué como jugador del Man City y me voy como uno más de vosotros, un hincha del Man City para siempre. Seguid apoyando a este joven equipo y estoy seguro de que os brindarán muchos recuerdos fantásticos en el futuro.

Al club, a Pep, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros de equipo durante estos 9 años, gracias por todos los recuerdos y por permitirme ser parte de este camino durante tanto tiempo. El ambiente que creamos cada día en el campo de entrenamiento me hizo sentir como en casa y parte de una gran familia. Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que aún nos depara esta temporada.

Los quiero a todos, Bernardo".

El futuro de Bernardo Silva, abierto para el mercado de fichajes

Tras ello, se abre un abánico de opciones para un jugador que ha sido vinculado con el Barcelona en numerosos mercados de fichajes. Bernardo Silva, que ya venía preparando su salida del Manchester City, afrontará un nuevo escenario en las próximas semanas, con ofertas que terminen provocando el siguiente destino del centrocampista. Por el momento, su objetivo pasa por acabar la temporada de la meior manera con el conjunto de Pep Guardiola.

Además, uno de los retos de Bernardo Silva será disputar el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, liderando nuévamente a la selección de Portugal. Sin embargo, el centrocampista podrá el foco también en un mercado de fichajes en el que podría volver a sonar con fuerza el Barcelona, como en anteriores temporadas. No obstante, a sus 31 años, deberá decidir si continúa en un equipo de Europa o da el salto hacia Arabia, Qatar o la MLS.