El Arsenal complica el fichaje de Calafiori para el Real Madrid de Mourinho

El equipo español mueve ficha por fichar a Riccardo Calafiori pero el club inglés no está dispuesto a dejarlo salir fácilmente, complicando así uno de los nombres propios que ha marcado Mourinho para su segunda etapa en el Real Madrid

La planificación del Real Madrid está dinamitando por los aires. A la espera del resultado de las elecciones para decidir al presidente del club, tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme ya han anunciado sus propuestas deportivas, con José Mourinho de vuelta en el Santiago Bernabéu 13 años después siempre que el vigente presidente salga relegido en esta votación que él mismo ha adelantado.

A pesar de los 'bombazos' de Riquelme, que ha anunciado a 'Rodri' y Haaland como jugadores del Real Madrid en caso de que salga elegido como nuevo presidente, José Mourinho ya está elaborando su hoja de ruta para su segunda venida, tan ansiada por los aficionados blancos. Y aún sin tener asegurado su puesto en el banquillo del equipo madrileño, ya está viendo comprometido uno de sus nombres indispensables para el equipo, y el Arsenal es el responsable, que no quiere dejar salir a Riccardo Calafiori con facilidad.

Calafiori, una pieza clave para José Mourinho en el Real Madrid

La lista de nombres que el entrenador portugués quiere para su nueva etapa en el Real Madrid tiene dos nombres señalados en rojo. El primero de ellos es Ibrahima Konaté, a quién Florentino ya tiene atado y anunciado de forma oficial. El siguiente es Riccardo Calafiori, el defensa italiano que Mourinho tiene como gran alternativa para la defensa del equipo del Bernabéu, como confirman diferentes medios italianos.

Sin embargo, con las elecciones aún por decidirse y el futuro del Madrid incierto hasta como mínimo el próximo domingo, la planificación del portugués puede sufrir un revés importante. Esto se debe a que el Arsenal quiere aprovechar esta incertidumbre para retener a Calafiori, quién tiene contrato con el club inglés hasta 2029. Pero ya sabemos que cuando el Madrid llama es muy difícil decir que no, especialmente si es con un viejo conocido como Mourinho.

El Arsenal quiere blindar a Riccardo Calafiori ante el interés del Real Madrid

El precio que pone el Arsenal por el fichaje de Calafiori

El rey de Europa está al acecho y el Arsenal, que este año ha disputado la final de la Champions, no quiere perder jugadores ante competencia directa. Es cierto que el futbolista italiano no ha tenido ni un sólo minuto en esta gran final, en la que los 'gunners' se quedaron a un paso de su primera orejona después de caer en penaltis contra el PSG. Sin embargo, el vigente campeón de la Premier y finalista de Champions, está en un momento de crecimiento futbolístico y sólo va a dar el brazo a torcer si salen ganando en la negociación.

Por ello, ponen un precio de entre 70 y 80 millones de euros por la salida de Calafiori, un precio notablemente más alto del que ellos pagaron a la Roma. Los ingleses ficharon al lateral izquierdo por 45 millones, y teniendo en cuenta el poco protagonismo que tiene en el once de Mikel Arteta, se aprovechan de crítica situación del Real Madrid, que llevan dos temporadas consecutivas sin levantar ni un título, para sacar gran beneficio. De hecho, Riccardo tiene un valor de mercado de 55 millones y van a pedir 20 millones más al club blanco si realmente lo quiere.

El pasado en común entre José Mourinho y Calafiori en la Roma

El elevado precio que el Arsenal fija para Calafiori también tiene mucho que ver con el factor emocional que une al defensa italiano con el técnico portugués, que coincidieron en una gran etapa en la Roma. De hecho, Mourinho guio al equipo de 'la loba' hasta conquistar la Conference League en 2022, cuando se impusieron al Feyenoord por 1-0 en la final en Albania.