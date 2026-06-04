Enrique Riquelme responde a los desmentidos del entorno de Haaland y del Manchester City

El candidato a la presidencia del Real Madrid se ratifica en que tiene atado al delantero noruego de cara a la próxima temporada a pesar de que la representante del nórdico, Rafaela Pimienta, ha dicho que no hay nada y que el futbolista está centrado en el Mundial 2026 y en el equipo inglés con el que tiene contrato hasta el verano de 2034

Se acercan las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebran este domingo 7 de junio, y el ambiente se anima, principalmente, por los anuncios de Enrique Riquelme, el joven empresario que le quiere ganar la partida a Florentino Pérez quien lleva en el cargo desde el año 2009. Riquelme anunció que tiene atado a Erling Haaland de cara a la próxima temporada lo cual generó desmentidos del entorno del propio delantero y del Manchester City. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha salido al paso de estas declaraciones para ratificar que Haaland jugará en el Real Madrid si él gana las elecciones.

Enrique Riquelme se ratifica: Haaland jugará en el Real Madrid si gana las elecciones este domingo 7 de junio

Enrique Riquelme no se ha escondido y ha dado la cara para asegurar, tal y como hizo en El Hormiguero, que Erling Haaland, delantero del Manchester City, será jugador del Real Madrid en caso de que él gane las elecciones.

El empresario, de 37 años, se ha ratificado en una entrevista en RTVE, en donde ha añadido que Rodri Hernández es otra de sus prioridades en el mercado de fichajes, que Haaland será jugador del Real Madrid. "Ha habido conversaciones con los círculos, en el caso de Rodri, con su agente, y en el de Haaland, también con su círculo. A su representante no la conozco, no he hablado con ella. Pero hay una cláusula y haré todo lo posible para que Haaland juegue en el Real Madrid".

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha vuelto a señalar, esta vez a través de sus redes sociales, que si no logra el fichaje de Haaland, le pagará toda la cuota de socio a cada uno de los 100.000 socios que tiene el club blanco. "Cuando se hacen promesas, hay que respaldarlas. Por eso anoche lo dejé claro: compromiso por escrito, con garantía notarial y avalado por patrimonio personal. Si no se cumple, pagaré el 100% de la cuota de socio de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada. Sin excusas. Sin esconderse. Sin miedo. Cumplo mis promesas".

Al margen de esto, Enrique Riquelme también ha aclarado que espera anunciar quién es su entrenador durante el viernes o el sábado de esta semana.

Florentino Pérez contraatacará en el programa de Iker Jiménez

En medio de esta política de anuncios de Enrique Riquelme, Florentino Pérez, el gran favorito para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid, dará en la noche de este jueves un entrevista a Iker Jiménez en su programa Horizonte.

En esa comparecencia se espera que Florentino Pérez revele algunos fichajes de cara a la próxima temporada, de mayor impacto a los que ya son de dominio público. El que ha sido presidente del Real Madrid desde el año 2009 ha elegido a José Mourinho como su siguiente entrenador, mientras que el equipo tiene pensado reforzarlo con Denzel Dumfries, del Inter de Milan, y con Ibrahima Konaté, del Liverpool.

Veremos si Florentino Pérez anuncia un fichaje más mediático para contrarrestar los anuncios que ha hecho Rodrigo Riquelme en las últimas horas.