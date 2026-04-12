Crece el respaldo en la Juventus al fichaje de Bernardo Silva

El respaldo al fichaje de Bernardo Silva gana fuerza dentro de la Juventus, donde cada vez más voces apoyan su incorporación, entre ellas Ciro Ferrara, ex futbolista del club

La planificación de la Juventus de cara al próximo mercado de fichajes está marcada por un factor decisivo: asegurar su presencia en la Champions League. Sin ese objetivo cumplido, el club turinés tendría serias dificultades para cerrar operaciones de alto nivel, especialmente la de Bernardo Silva.

Bernardo Silva, un objetivo estratégico

El actual jugador del Manchester City finaliza contrato al término de la temporada, lo que le convierte en una de las grandes oportunidades del mercado como agente libre. Su perfil encaja perfectamente en la idea de reforzar el centro del campo con talento y experiencia.

Sin embargo, su llegada no depende únicamente del interés de la Juventus. El internacional portugués valora especialmente competir en la élite europea, lo que coloca a la Champions como una condición prácticamente imprescindible. Además, clubes como el FC Barcelona o franquicias de la MLS siguen atentos a su situación.

Un mercado lleno de variables

El escenario de fichajes en Turín es incierto. Mientras las salidas parecen más claras, las incorporaciones dependen de múltiples factores, entre ellos la clasificación final en la Serie A. La Juventus mantiene contactos y sondeos con varios futbolistas, pero muchas operaciones están en pausa a la espera de saber si el equipo jugará competición europea.

Operaciones costosas en riesgo

La falta de ingresos derivados de la Champions también afectaría a posibles incorporaciones que requieren una inversión elevada. Jugadores como Mason Greenwood o Randal Kolo Muani representan operaciones ambiciosas que podrían quedar descartadas en un escenario menos favorable.

Incluso alternativas como el regreso de ciertos futbolistas dependerían de fórmulas más complejas, como intercambios que permitan equilibrar costes sin comprometer las finanzas del club.

En el peor de los casos, la Juventus podría verse obligada a sacrificar a algunos de sus jugadores más valiosos para mantener la estabilidad económica. Nombres como Khephren Thuram o Pierre Kalulu aparecen como activos con mercado que podrían generar ingresos importantes.

Spalletti, pieza clave del proyecto

El técnico Luciano Spalletti es el encargado de liderar este proceso. Con contrato a largo plazo, su misión es clara: devolver al equipo a la élite y consolidar un proyecto competitivo. Actualmente, la Juventus se encuentra en plena lucha por los puestos que dan acceso a la Champions, en una clasificación muy ajustada.

Apoyo interno al fichaje de Bernardo

Desde el entorno del club, figuras como Ciro Ferrara han defendido públicamente la incorporación de Bernardo Silva. El exjugador considera que sería un refuerzo ideal por su capacidad técnica y su adaptación al estilo de juego: "Dadas las características de los centrocampistas que Spalletti siempre ha tenido, entre los agentes libres que están siguiendo, el jugador a fichar es Bernardo Silva".

Además, ya se han producido contactos con su representante, Jorge Mendes, con la intención de ofrecerle un contrato de varios años y un salario alto.

Todo se decidirá en el tramo final

La recta final de la temporada será determinante para el futuro inmediato del club. La Juventus no solo se juega su posición en la tabla, sino también su capacidad para atraer talento. Sin Champions, el proyecto perdería fuerza; con ella, se abrirían las puertas a fichajes de primer nivel como el de Bernardo Silva.