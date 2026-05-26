Andoni Iraola busca cerrar su futuro: reunión con un grande de Europa

Andoni Iraola se ha convertido en uno de los técnicos más cotizados del mercado de fichajes tras su salida confirmada del Bournemouth. Con Chelsea y Manchester United descartados, el Milan acelera para colocarlo en el banquillo de San Siro y ya ha contactado con el entrenador vasco

Andoni Iraola está siendo uno de los nombres que suenan con más fuerza en el mercado de entrenadores. Su salida confirmada del Bournemouth le deja en el escaparate como uno los técnicos con más intereses de Europa. Por ello, hay equipos que han llamado a su puerta, como han podido ser Chelsea y Manchester United.

Sin embargo, hay otro club encima de la mesa como posibles destinos como es el Milan. El conjunto 'rossoneri' ha destituido recientemente a Massimiliano Allegri y la dirección deportiva ya se pone manos a la obra con el objetivo de cerrar al nuevo dueño del banquillo de San Siro, que no es otro que Andoni Iraola, con el que ya se habrían mantenido contactos.

Iraola cierra su etapa en Bournemouth y se convierte en uno de los técnicos más codiciados de Europa

Andoni Iraola se despidió el pasado domingo, de manera definitiva, del banquillo del Bournemouth. El técnico vasco puso punto final a su etapa en el banquillo de la Premier League dejando al equipo inglés en la sexta posición de la clasificación con 57 puntos, por lo que disputarán la próxima temporada la UEFA Europa League. Sin embargo, al extécnico del Rayo Vallecano le esperan nuevos retos, con clubes de Europa muy atenta a su figura.

Tres años después, Andoni Iraola sale del Bournemouth y se abren nuevos frentes para el técnico de Usurbil. Por un lado, ha sido pretendido por equipos de la Premier League, dada su gran impresión en la liga de Inglaterra, pero al entrenador vasco no le parece convencer proyectos como el del Chelsea o Manchester United, que por su parte ya han apostado por Xabi Alonso y Michael Carrick, respectivamente.

Iraola irrumpe en la agenda del Milan: contactos para dar el salto a San Siro

De esta manera, Andoni Iraola, que ha rechazado a Chelsea y Manchester United, se encuentra entre los objetivos del Milan. El club italiano ha acabado la temporada fuera de puestos de la UEFA Champions League por lo que desde lo más alto de la entidad han tomado decisiones importantes que han acabado con la destitución de Massimiliano Allegri, además de gran parte de la dirección deportiva.

El Milan anunció la pasada noche del lunes la salida de diferentes miembros del club: Giorgio Furlani, director general, Igli Tare, director deportivo y Geoffrey Moncada, director técnico. Entre esta reestructuración que pretende el equipo italiano, Andoni Iraola entra en escena. La Gazzeta dello Sport ha informado que el ya extécnico del Bournemouth es una de las principales opciones para ocupar el banquillo 'rossoneri'.

De hecho, el mismo medio ha apuntado que Andoni Iraola ya ha mantenido contactos con el Milan, que pretende acelerar y cerrar cuanto antes al nuevo entrenador durante esta misma semana. El vasco es una de las grandes oportunidades en el mercado de fichajes y desde la Serie A no quieren desaprovechar esta posibilidad para volver a llevar a los 'rossoneri' a la UEFA Champions League tras un año de dudas y con altibajos.

Iraola se acerca al Milan y entra en una terna con Xav Hernández, Glasner y Pochettino

Pese a que Andoni Iraola llegó a sonar para el Chelsea, el técnico podría optar por cambiar de aires y dejar a un lado la liga de Inglaterra y dar luz verde al Milan. Además, el equipo de la Serie A también tendría entre sus opciones a Xavi Hernández, que está sin equipo desde que fue destituido del Barcelona en la temporada 2023/2024. El exjugador sigue libre a la espera de encontrar un proyecto con el que continuar su carrera desde los banquillos.

Por otro lado, además de Andoni Iraola y Xavi Hernández, otro de los candidatos que aparece en escena es Oliver Glasner, como destacó el medio anteriormente citado. El técnico apunta a salir del Crystal Palace una vez finalizada la presente temporada, cuando su contrato pone punto final en el equipo de la liga de Inglaterra.

Por último, entre las diferentes opciones para el banquillo del Milan se encuentra Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos. Sin embargo, el extécnico del PSG tiene el foco en el Mundial de 2026 y podría rechazar la idea de cambiar de aires a falta de pocas semanas para que el comienzo el prestigioso torneo de este verano.