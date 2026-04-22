Iraola, candidato que suena con fuerza para llegar al banquillo del Chelsea

El técnico del Bournemouth, que anunció su salida del club inglés a final de temporada, podría ser el elegido para el banquillo de Stamford Bridge, ya que aparece en una lista con otros nombres de prestigio, como son los de Marco Silva o incluso Edin Terzic, que apunta a firmar por el Athletic Club

La destitución de Liam Rosenior en el Chelsea ha provocado un terremoto de informaciones en Inglaterra, apuntando diferentes nombres sobre quién puede ser el elegido para el banquillo 'blue'. Uno de ellos no es otro que Andoni Iraola. El técnico del Bournemouth, que ha sido vinculado también con el Athletic Club de Bilbao, suena con fuerza para llegar al equipo de Stamford Bridge.

El entrenador del Bournemouth es una de las opciones es una lista en la que también aparece Marco Silva, técnico del Fulham. Por lo pronto, Calum McFarlane ha sido el elegido, de manera interina, para sentarse en el banquillo del Chelsea hasta final de temporada, pero las negociaciones y conversaciones han comenzado ya para firmar al próximo dueño de la plantilla londinense.

Iraola, una de las opciones del Chelsea para la próxima temporada

Iraola anunció la semana pasada su salida del Bournemouth, una vez que acabe la presente temporada: "La decisión que he tomado se debe, probablemente, a que no quiero arriesgarme a perder la sensación de satisfacción que tengo ahora mismo tras estas tres temporadas". Tras ello, el técnico no ha dejado de sonar para banquillos como el del Athletic Club, o, en este caso, para el el del Chelsea.

La BBC ha apuntado el nombre de Iraola como uno de los candidatos para ocupar el banquillo del Chelsea la próxima temporada, además de Marco Silva, entrenador del Fulham y Edin Terzic, del Borussia Dortmund. El club londinense explicó sus intenciones: "Mientras el club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo".

Iraola sigue pendiente de acabar con el Bournemouth de la mejor manera en la Premier League

Iraola afronta las últimas jornadas de la Premier League con el objetivo de poder alcanzar los puestos europeos. Al Bournemouth, que ya anunció la llegada de Marco Rose, le restan cuatro jornadas del campeonato de Inglaterra, en el que el equipo inglés se verá las caras con el Crystal Palace, Fulham, Manchester City y Nottingham Forest.

Además, el técnico vasco se irá por la puerta grande, recibiendo los elogios de un Bournemouth que así afirmó el papel del técnico durante el cargo: "Iraola ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la identidad del club en la Premier League, ganándose un amplio reconocimiento por su estilo de juego progresista y su compromiso con el desarrollo tanto de talentos emergentes como de jugadores consagrados".

El Chelsea, en contacto con Iraola para firmar su llegada para la próxima temporada

Por otro lado, el Chelsea afronta un final de temporada dónde encarará las semifinales de la FA Cup ante el Leeds United y cuatro jornadas de la Premier League, dónde esperan acabar en puestos europeos. Sin embargo, una de las tareas será acertar con el próximo entrenador, ya que Liam Rosenior firmó seis años y ha acabado siendo destituido tres meses después.

De esta manera, el Chelsea ya se ha puesto en contacto con Andoni Iraola, tal y como ha informado RMC Sport. Desde Francia apuntan a que el club inglés ya habría empezado a moverse de cara a la próxima temporada en el mercado de fichajes de entrenadores, con el foco puesto en el actual técnico del Bournemouth. Por ello, el vasco, que parece que se aleja de la opción de fichar por el Athletic Club de Bilbao, que tiene cerrado a Terzic, podría continuar su andadura por la Premier League.

En este sentido, Andoni Iraola daría un salto aún más grande en su carrera como entrenador, tras pasar hasta la fecha por el AEK Larnaca, Mirandés y Rayo Vallecano, además de ahora en el Bournemouth. Además, el entrenador vasco llegaría a un equipo en crisis como el Chelsea, que viene de destituir a Liam Rosenior, al igual que ocurrió con Maresca en el pasado mercado de fichajes de enero.