El gran dilema del Dépor: más de 50 millones o perder a su jugador estrella en su regreso a Primera

El club coruñés volverá a La Liga la próxima temporada y deben decidir si perder a Yeremay Hernández, uno de sus jugadores clave que ya tiene una gran oferta en el mercado internacional, pero a cambio de una cuantiosa cantidad económica, que les da un margen para su planificación

El Deportivo de La Coruña está preparando una revolución en su plantilla para su regreso a la Primera División. Después de ocho años de espera, el equipo gallego ha logrado el ascenso a La Liga. Lo han hecho tras quedar segundos en el campeonato de La Liga Hypermotion y ahora su objetivo es la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, tienen un complicado dilema para la próxima campaña, que involucra la posible marcha de Yeremay Hernández.

El futbolista español ha sido uno de los jugadores clave para el ascenso del Dépor, principalmente porque es el segundo máximo anotador y el segundo máximo asistente de esta temporada. Unas cifras que han hecho que equipos internacionales se interesen por él, algo inevitable, pero sobre lo que el club español debe tomar una importante decisión. Lo pueden dejar marchar y sacar millones por él o tratar de retenerlo, al tener contrato vigente hasta 2030, aunque con un club portugués insistiendo en su fichaje.

El Sporting de Lisboa está decidido a fichar a Yeremay Hernández

Es el Sporting de Lisboa el club que más está apostando por el fichaje del extremo izquierdo para fortalecer su plantilla. El equipo portugués que dirige Rui Borges se ha fijado en una de las grandes estrellas del Dépor, que ha anotado 10 goles y concedido 9 asistencias en los 38 partidos disputados. Por ello, y tal como adelanta la prensa portuguesa, los leones están decididos a fichar al canario de 23 años.

Yeremay Hernández tiene una cláusula de rescisión de 150 millones para salir del Depor

El extremo izquierdo firmó su renovación con el conjunto gallego hasta 2030, y viendo que su gran rendimiento en el campo iba a llamar la atención en el mercado internacional, pusieron una cláusula de rescisión que ronda los 150 millones de euros. Por eso, en los medios portugueses ya hablan de una "oferta de récord" para hacerse con los servicios del delantero español.

Es evidente que no van a tener que abonar el precio de la cláusula de rescisión, pero el Dépor sí se puede beneficiar de un acuerdo millonario, que ronde entre los 40 o 50 millones de euros por una de las grandes joyas de La Liga, aunque puede ser que no llegue a estrenarse en la máxima categoría del fútbol español. Cabe recordar que ya renunciaron a una oferta de 30 millones por el jugador, por lo que el Sporting debe subir mucho el precio si quiere completar este traspaso.

Lo que ofrece el Sporting a Yeremay Hernández para convencerle de su fichaje

Está claro que el Deportivo de La Coruña solo puede dar el visto bueno a la marcha de Hernández si saca gran beneficio económico, pero también hay que analizar qué 'se lleva' el futbolista. A pesar de que el equipo gallego vaya a jugar en la Primera División, el Sporting es uno de los grandes clubes de la liga portuguesa, que este año ha finalizado la competición en la segunda posición y que juegan en la Champions la próxima temporada. Una competición que atrae a cualquier futbolista, especialmente dando el salto desde Segunda División.