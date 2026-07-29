Aubameyang le da una alegría al Deportivo de la Coruña de Antonio Hidalgo

El delantero de Gabón se estrenó con la camiseta del club gallego con un sensacional gol que dio la victoria ante el Lugo, en un test más de pretemporada antes del arranque de LaLiga EA Sports

Pierre-Emerick Aubameyang se ha estrenado en el día de hoy como goleador con el Deportivo de la Coruña. El delantero ha firmado un sensacional tanto para darle la victoria al conjunto de Antonio Hidalgo contra el Lugo, que vence por segunda vez en esta pretemporada, en el tercer test previo al arranque de la competición. El de Gabón sigue acumulando minutos tras su debut contra el Real Oviedo, haciendo lo que mejor sabe hacer.

Antonio Hidalgo decidió apostar por una dupla en ataque formada por Aubameyang y Zakaria Eddahchouri, que apuntan a ser titulares en el Deportivo de la Coruña durante los siguientes encuentros tras lo visto hoy frente al Lugo. Ambos jugadores ya se hicieron notar con una ocasión en los primeros compases para amenazar el área rival. Además, el delantero de Gabón casi aprovecha una mala salida de Fernando Embadje.

Aubameyang decide con un gran gol frente al Lugo

El Lugo, pese a ello, marcó el ritmo durante la primera parte con posesiones de balón, incluso teniendo ocasiones como la de Nico Reniero, que fue la más clara. Sin embargo, Aubameyang destascó la primera parte con un sensacional gol poco antes del descanso. Zakaria peina un balón que deja al delantero de Gabón solo hasta el portero, al que bate a la perfección con una vaselina para abrir el mercador y firmar el único tanto.

Sin embargo, una nueva mala salida de Embadje casi cuesta el gol de Zakaria, que volvió a ser un dolor de muelas para la defensa, en este caso, del Lugo. El delantero neerlandés, que es seguido por el Sporting de Gijón, confirmó sus buenas sensaciones en este comienzo de pretemporada, al igual que acabó la pasada en LaLiga Hypermotion con doce goles y cuatro asistencias en 36 jornadas. Su salida es una opción este verano.

Aubameyang, dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en el Deportivo de la Coruña

Aubameyang viene pisando fuerte con su fichaje estrella por el Deportivo de la Coruña. Ya en su presentación, el delantero de Gabón dejó clara sus intenciones, pese a sus 37 años: "Voy a meter goles y a repartir muchas asistencias, pero principalmente vengo a ganar muchos partidos". En este sentido, el primero ha llegado en su segundo partido con el conjunto de Antonio Hidalgo, tras el choque frente al Real Oviedo.

El exjugador del Olympique de Marsella no acabó el partido, ya que Antonio Hidalgo optó por probar diferentes variantes durante el encuentro ante el Lugo. El técnico del Deportivo de la Coruña introdujo a lo largo de la segunda parte a Leo Román, Ximo Navarro, Charlie Patiño, Nsongo Bil, Noubi, Quagliata, Riki, Amatucci, Mario Soriano, Quique Teijo, y Kevin Sánchez.

Aubameyang pone el foco en la pretemporada con el Deportivo de la Couña

Aubameyang pone el foco en los cuatro próximos partidos que tiene el Deportivo de la Coruña en esta pretemporada. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo tiene cuatro amistosos más confirmados antes del estreno en LaLiga EA Sports, como son el St. Pauli, Fiorentina, Genoa y Real Madrid, en la que será una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera dónde el conjunto de José Mourinho visitará Riazor el 12 de agosto a las 21:00 horas.

De esta manera, Aubameyang, que fue presentado ayer martes, podría ser titular en los siguientes partidos del Deportivo de la Coruña, siendo una potencial opción para Antonio Hidalgo en las alineaciones de LaLiga EA Sports. El técnico ha probado hoy junto a Zakaria Eddahchouri pero tiene diferentes variantes como la opción de Luismi Cruz, a la espera de jugadores como Yeremay o David Mella que no han sido convocados para hoy.