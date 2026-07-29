Conversaciones abiertas para la salida del Sevilla de Pedrosa con rumbo al Deportivo

Entre los apartados por García Plaza, el lateral barcelonés despierta interés en el club gallego, que ha preguntado por sus condiciones e iniciado el diálogo con el Sevilla, con intención de obtener rédito

José Ignacio Navarro trabaja a destajo en la 'operación salida', tanto en las operaciones destinadas para hacer caja como las obligadas para desprenderse de los futbolistas que no cuentan para Luis García Plaza, tarea harto complicada.

De esa forma, el Sevilla tomó la decisión de apartar del grupo a cuatro efectivos tras comunicarle que no entran en los planes para el próximo proyecto y que deben buscar una salida. Son los casos de Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso y Adrià Pedrosa.

El lateral zurdo fue el último en unirse a los descartes después de haber comenzado la pretemporada con el resto una vez terminada su cesión en el Elche, que desechó la posibilidad de ejercer su opción de compra, y podría ser el primero de los cuatro en abandonar el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Deportivo muestra vivo interés por Pedrosa

No en vano, el futbolista de 28 dispone de cierto cartel tras disfrutar de minutos el curso pasado en Primera división y ya han llamado tanto a su puerta como a la del club.

De ese modo, en la últimas horas, se han producido movimientos interesantes como posible solución con Pedrosa, pues el Deportivo de La Coruña ha mostrado interés en el barcelonés ante sus dificultades para cubrir el lateral izquierdo en su regreso a la máxima categoría.

Tanto es así que ha preguntado al Sevilla por las condiciones del carrilero y se han iniciado conversaciones para su pase, todavía en fase embrionaria, a la par que también negocia y ha avanzado para la llegada de Angeliño, procedente de La Roma.

Las pretensiones del Sevilla

Aunque todavía sería posible una nueva cesión al terminar contrato el 30 de julio de 2028, en principio, la intención nervionenses es sacar algo de rédito por un traspaso definitivo o, en su detrimento, incluir pluses por objetivos y reservarse un porcentaje de una futura venta de cara al futuro.

El valor de mercado de Pedrosa asciende a 2,8 millones de euros y, en el caso de hacer caja, la integridad de lo percibido sería plusvalía tanto en cuanto llegó gratis al Ramón Sánchez-Pizjuán el verano de 2023, cuando su cotización ascendía a cinco millones.

El único descarte que sí ha tenido minutos

La campaña pasada, en las filas ilicitanas, disputó un total de 1.932 minutos repartidos en 31 partidos con un bagaje de un gol y dos asistencias, lo que no fue suficiente para que el Elche pagara los dos millones de la opción de compra o negociara una rebaja. Se entiende que los nervionenses solicitarán ahora una cifra similar, pero conscientes de que la prioridad ahora es librarse de otra ficha de cara al límite salarial.

A diferencia de los otros tres descartes, Pedrosa sí disfrutó de minutos en los dos primeros amistosos ante Juventud Torremolinos y Cracovia, pero finalmente Luis García enteró sus opciones de quedarse y se trabaja para una salida que podría ser rumbo a Riazor.