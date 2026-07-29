Rafa Mir recibe el permiso para jugar en el extranjero y acelera en su salida del Sevilla

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, durante la mañana de este miércoles, el murciano ha recibido, por parte de las autoridades, la autorización que libera a Rafa Mir para poder jugar fuera de España

El Sevilla FC sigue dando pasos en su planificación deportiva, todo ello en un mercado que todo apunta a decidirse en los últimos días del mismo, como ya viene siendo habitual en España durante todas estas temporadas. José Ignacio Navarro es el encargado de construir una plantilla que aún tiene varios frentes abiertos y piezas que aún quedan por encontrar. En el capitulo de salidas, ya se van viendo movimientos importantes, siendo el más sonado el que ha supuesto la salida de Tanguy Nianzou rumbo a Lille, algo que ha permitido cierto alivio económico al club nervionense. Sin embargo, se sigue trabajando en este capítulo, y aquí es donde surge el nombre de Rafa Mir, que sigue con su futuro en el aire.

El delantero murciano sigue apartado de la primera plantilla y no se está ejercitando con el resto de sus compañeros. Mientras tanto, él sigue trabajando en el gimnasio y sigue a la espera de una solución que pueda convencer a ambas partes. Ya hace unos días contábamos que ambas partes trasmitían buenas sensaciones en esas negociaciones para poner fin a la etapa de Rafa Mir en el Sevilla FC, aunque también todo está a la espera de que el jugador pueda encontrar lugar de destino.

ESTADIO Deportivo, al respecto del futuro del delantero, ha podido conocer una noticia que puede suponer un importante paso en su marcha del club. Fuentes cercanas al jugador aseguran que, desde hace pocas horas, el jugador ha recibido la autorización del pasaporte para poder jugar en el extranjero. Este paso era más que importante al ser clave para buscar un destino en un lugar exótico, pudiendo contar con su pasaporte para buscar acomodo en otras ligas que puede llegar a ser apetecibles para los intereses de Rafa Mir.

La vía extranjera, la más sonada para el murciano

Su situación está dando mucho que hablar este verano. Tras su reincorporación al Sevilla FC, donde no está entrenando con la primera plantilla, varios han sido los clubes que han ido sonando como destinos para el murciano. Lugares como Oriente Medio son las opciones que más suenan con fuerza para el delantero, aunque también hay otros escaparates posibles. En las últimas horas, uno de los equipos que trascendió fue la UD Las Palmas tras un encuentro entre el jugador y Vicente Gómez, adjunto de la dirección deportiva del club canario. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador confirman que tal opción no ha llegado a existir.

Habrá que ver lo que acaba sucediendo con el futuro del delantero murciano que, en la mañana de este miércoles, ha recibido una noticia más que importante que podría desatascar de una vez por todas su salida del Sevilla FC. El próximo 15 de agosto regresa el fútbol al Ramón Sánchez-Pizjuán y será frente al Rayo Vallecano. La dirección deportiva del club nervionense sigue dando pasos para realizar las tareas pendientes para este mercado, siendo una de esas la situación del murciano.