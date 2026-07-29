Baja que complica la planificación del Sevilla en el estreno de Julio Díaz

El flamante fichaje trabajó por primera vez como sevillista en una sesión que deparó nuevamente malas noticias para el club por la ausencia prolongada de Juanlu, que afecta a su posible venta

Julio Díaz se ha convertido en el protagonista del segundo entrenamiento de la semana del Sevilla tras anunciarse ayer oficialmente su fichaje hasta el 30 de junio de 2031 procedente del Atlético de Madrid.

El joven lateral izquierdo se puso esta mañana a las órdenes de Luis García Plaza en su primera sesión como sevillista y fue recibido por sus nuevos compañeros con el tradicional pasillito de bienvenida. Así, el flamante fichaje trabajó como uno más y se le vio integrado en los ejercicios con balón en su paso inicial como activo nervionense.

Cabe destacar que el capitán nervionense, Gabriel Suazo, estuvo muy pendiente durante toda la sesión de la reciente incorporación, con la que competirá por un puesto en la banda zurda del Sevilla.

Juanlu continúa con el dique seco con consecuencias para el Sevilla

Por otro lado, Luis García Plaza recuperó el lunes a Oso y Marcao, que se sumaron al ya recuperado Castrín, por lo que, a día de hoy, solo se ve obligado a prescindir de los lesionados Alfon González, que cayó en los albores de la puesta a punto, y de Juanlu Sánchez.

El caso del de Montequinto supone una mayor preocupación para los intereses sevillistas, pues repercute en la planificación nervionense tanto en cuanto el nazareno sigue siendo uno de los futbolistas más vendibles por su cartel en Italia y la lesión no ayuda en este sentido.

Juanlu sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo que lo mantiene apartado del grupo mientras continúa con su recuperación, con la esperanza de que vuelva lo antes posible para sumar un efectivo más y tenga presencia en los amistosos con vistas también a que no salga del escaparate.

Después de que el verano pasado estuviera cerca del Nápoles, en el actual mercado ha sido vinculado de nuevo con el club partenopeo y también con la Fiorentina y con el Atalanta.

Tampoco se entrenaron con el grupo los cuatro futbolistas apartados por decisión técnica, casos Joan Jordán, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Adrià Pedrosa.

El equipo parte mañana hacia Países Bajos

El equipo nervionense continuará con su preparación mañana jueves con una nueva sesión en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de poner rumbo a Róterdam para realizar el stage de Países bajos con sede en Garderen.

Durante esta concentración, el Sevilla disputará tres amistosos que servirán para medir la temperatura del proyecto con sello de Luis García Plaza, con dos rivales neerlandeses, NEC Nimega y FC Utrecht, y un último test de máxima exigencia ante el poderoso Bayer Leverkusen.

Por entonces, se espera que se haya cerrado algún fichaje más tras consumarse ayer el quinto con la llegada de Julio Díaz, ya a tope con sus nuevos compañeros.