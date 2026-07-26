Ilusionante debut de Aubameyang con el Deportivo de la Coruña pese al empate ante el Oviedo

El delantero de Gabón deja buenas sensaciones en su estreno con el conjunto de Antonio Hidalgo, en un encuentro que acabó en 0-0 pero con la confirmación de que el ex del Marsella está listo para ser titular

El Deportivo de la Coruña empató a cero en su segundo partido de pretemporada, ante el Real Oviedo. En el primero se impuso el conjunto de Antonio Hidalgo contra el Compostela por 0-4. Sin embargo, el choque ante el equipo de Julián Calero tuvo como aliciente el debut de Aubameyang, el fichaje estrella del club recién ascendido a Primera División. El de Gabón destacó en el duelo en el Carlos Tartiere pese a no ver puerta.

Aubameyang fue titular en un once que estuvo formado por Germán; Alti, Ximo Navarro, Noubi, Barcia, Quagliata; Amatucci, Jensen, Mario Soriano; Bill Nsongo y Aubameyang. Antonio Hidalgo no quiso esperar para ver en acción a uno de los fichajes del Deportivo de la Coruña en este mercado. En este sentido, el choque en el Carlos Tartiere tuvo la mala noticia de las lesiones de Altimita y la de Ilyas Chaira, en el Real Oviedo.

Aubameyang destaca en su estreno con el Deportivo de la Coruña

Bill Nsongo y Aubameyang fueron una amenaza en la portería del Real Oviedo, pero Dani Calvo destacó especialmente despejando los centros que llegaban de los jugadores del Deportivo de la Coruña. Además, el delantero de Gabón estuvo presente en el área de Parreño, que fue titular por primera vez desde la pasada campaña. Sin embargo, el ex del Olympique de Marsella se quedó muy cerca del gol en el Carlos Tartiere.

Aubameyang se fue sustituido en el minuto 63, cuando Antonio Hidalgo introdujo un total de siete cambios, sando entrada a Arnau Comas, Villares, Riki, Zakaria, Kevin SR, Samu Fernández y Gijselhart. El encuentro en el Carlos Tartiere fue más parejo, con posesiones largas para Oviedo y Deportivo de la Coruña pero sin ocasiones claras. El choque terminó en un empate agridulce en el que ambos entrenadores sacaron importantes conclusiones.

Aubemayang sigue recibiendo elogios en el Deportivo de la Coruña

Por otro lado, Teun Gijselhart, otro de los fichajes del Deportivo de la Coruña, ofreció sus valoraciones en los medios oficiales del club sobre el encuentro contra el Real Oviedo: "La temporada pasada estaban en Primera. Ha servido para coger ritmo y minutos. Estoy tranquilo y contento. Poco a poco". Los de Julián Calero seguirán la puesta a punto para llegar en la mejor forma al arranque de LaLiga Hypermotion.

Además, el centrocampista de Países Bajos habló sobre la figura de Aubameyang y la importancia de su fichaje: "Auba es un ejemplo para todos. Es muy rápido y estamos muy felices y contentos con él. Hizo años muy top y es muy increíble tenerle en el vestuario". El jugador de 21 años, por su parte, también debutó con el Deportivo de la Coruña en el partido ante el Oviedo teniendo un total de 27 minutos.

Aubameyang, con competencia para el once titular de Antonio Hidalgo

El Deportivo de la Coruña, que cerró su delantera con Aubameyang, tiene por delante cinco encuentro en los próximos días antes de estrenarse en LaLiga EA Sports, dónde recibirán al Elche en Riazor. Antes que ello, el conjunto de Antonio Hidalgo se medirá al Lugo, St. Pauli, Fiorentina, Genoa y Real Madrid, en el encuentro correspondiente al Trofeo Teresa Herrera, última prueba para el club gallego en cuanto a duelos amistosos.

Antonio Hidalgo seguirá perfilando su delantera para los partidos de LaLiga EA Sports, teniendo las opciones sobre la mesa de Aubameyang, Luismi Cruz, Zakaria Eddahchouri, Adrián Guerrero, David Mella y Kevin Sánchez. Por otro lado, Yeremay Hernández no fue convocado en el choque de ayer sábado ante el Real Oviedo, por lo que su salida puede ser una opción real en este mercado de fichajes, agitado en el Deportivo de la Coruña.