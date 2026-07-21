El increíble mercado de fichajes del Deportivo para su regreso a LaLiga

El conjunto gallego, recién ascendido a Primera división, supera los 21 millones de inversión, apuesta por talento joven y mantiene abiertas vías para reforzarse con Tagliafico, Morata, Brassier o Juan Jesus, tras las llegadas de Pierre-Emerick Aubameyang y Leo Román

El Deportivo ya ha cerrado seis incorporaciones para su regreso a Primera divisiónRC Deportivo

Ocho años después de su último partido en Primera división, el Deportivo de A Coruña ha regresado a la élite con una estrategia que no parece propia de un recién ascendido. El club gallego ha cerrado seis incorporaciones y ya ha superado los 21 millones de euros de inversión.

La dirección deportiva liderada por Fernando Soriano ha combinado juventud, proyección y experiencia. El gran golpe ha sido Pierre-Emerick Aubameyang, junto a Leo Román, pero la planificación no está cerrada: Tagliafico, Morata, Lilian Brassier, Juan Jesus y Borja Sainz aparecen vinculados a un proyecto que quiere evitar un regreso fugaz.

El Deportivo recupera músculo tras el ascenso a LaLiga

El ascenso terminó con una travesía especialmente dura. Desde el descenso de 2018, el Dépor pasó por Segunda división y permaneció cuatro temporadas en el tercer escalón antes de iniciar una remontada que lo llevó de Primera Federación a Primera en solo dos cursos.

Más de 52.000 seguidores celebraron en A Coruña el regreso a la élite, una muestra de la dimensión social que conserva el club pese a tantos años alejado del principal escaparate. El objetivo ya no consiste únicamente en volver, sino en asentarse y construir un equipo capaz de mirar más arriba con el paso de las temporadas.

La inversión conocida ronda actualmente los 21,5 millones de euros, aunque algunos cálculos elevan la cifra hacia los 26 millones al incorporar variables y costes adicionales. En cualquier caso, el Dépor ha recuperado niveles de gasto que no alcanzaba desde la temporada 2002/03, cuando todavía competía en la Champions League.

Su récord continúa muy lejos: después de proclamarse campeón de Liga llegó a invertir alrededor de 66 millones durante el verano de 2000. La comparación, sin embargo, permite medir el cambio de ambición experimentado por la entidad tras años de restricciones.

Cinco apuestas jóvenes alrededor de Aubameyang

El Deportivo ha realizado seis fichajes. Cinco tienen 26 años o menos y responden a una política enfocada en adquirir futbolistas con margen de crecimiento, contratos largos y posible revalorización.

Teun Gijselhart, centrocampista neerlandés de 21 años, firmó hasta 2030 después de disputar 39 encuentros oficiales con el De Graafschap. Bright Ede, central zurdo de 19, se comprometió hasta 2031 tras irrumpir en la máxima categoría polaca con el Motor Lublin. En su primera campaña completa con el primer equipo participó en 17 partidos.

A ellos se unen Lorenzo Amatucci, mediocentro italiano de 22 años procedente de la Fiorentina, y Jonathan Asp Jensen, talento danés de 20 que pertenecía al Bayern de Múnich. La contratación del segundo supuso una inversión cercana a los seis millones y elevó considerablemente la apuesta por la creatividad en el centro del campo.

La portería también recibió una inversión importante. El Dépor ejecutó la cláusula de Leo Román, cifrada en unos nueve millones, y firmó al guardameta hasta 2031. El ibicenco, de 26 años, acumuló 40 partidos de Primera con el Mallorca durante las dos últimas campañas y ya había sido convocado por la selección española absoluta.

Aubameyang cambia la dimensión del proyecto del Deportivo

El sexto refuerzo rompe por completo la línea de edad de los anteriores. Aubameyang, de 37 años, llega procedente del Olympique de Marsella tras firmar hasta junio de 2028.

El Deportivo pagó alrededor de 1,5 millones por un delantero que completó la pasada Ligue 1 con diez goles y seis asistencias en 30 encuentros. Sumando todas las competiciones, terminó el curso con 14 tantos.

Su incorporación representa mucho más que una apuesta deportiva. El gabonés ha jugado en Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Marsella, posee experiencia en Primera y aporta una visibilidad internacional que el club había perdido durante su ausencia de la élite.

Aubameyang ya trabaja a las órdenes de Antonio Hidalgo y será una de las referencias ofensivas del nuevo equipo. Su llegada, además, transmite que la propiedad está dispuesta a respaldar económicamente el proyecto sin que todas las inversiones deban depender de ventas previas.

Tagliafico aparece como el siguiente nombre ilusionante

La defensa concentra ahora una parte importante de los movimientos. Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de 33 años, interesa al Deportivo tras finalizar el Mundial como subcampeón con Argentina.

El futbolista mantiene contrato con el Olympique de Lyon hasta 2027, por lo que su llegada exigiría negociar un traspaso y alcanzar un acuerdo salarial. Su experiencia internacional y su competitividad encajarían en la intención de acompañar las apuestas jóvenes con jugadores habituados al máximo nivel. Por ahora, su nombre forma parte de la agenda coruñesa.

Matteo Moretto ha situado también a Lilian Brassier, central de 26 años del Rennes, y a Juan Jesus, de 35 y disponible como agente libre, entre las alternativas estudiadas para reforzar la zaga. Son dos perfiles opuestos: el francés ofrecería recorrido y capacidad de revalorización; el brasileño, experiencia inmediata y un coste de adquisición reducido.

Morata y Borja Sainz elevan todavía más el listón

Álvaro Morata es otro de los nombres que ha sobrevolado Riazor durante el verano. El delantero de 33 años busca recuperar protagonismo después de una campaña complicada en el Como 1907 y el Deportivo ha estudiado la posibilidad de facilitarle un regreso al fútbol español.

La operación presenta numerosos obstáculos. Morata tiene contrato de larga duración, un salario elevado y también ha recibido interés procedente de Arabia Saudí y Qatar. Soriano reconoció públicamente que es uno de los delanteros valorados, aunque advirtió de que algunas opciones resultan más realistas que otras.

Borja Sainz representa una vía todavía más costosa. El extremo de 25 años está vinculado al Oporto hasta 2030 y su tasación se mueve aproximadamente entre los 20 y los 25 millones. El Dépor habría preguntado por su situación, pero una compra directa obligaría a realizar el mayor esfuerzo económico de todo el mercado.

Yeremay, la pieza que el Dépor no quiere negociar

La ambición del proyecto dependerá también de conservar a sus mejores futbolistas. Yeremay Hernández es el principal patrimonio deportivo del club y uno de los jugadores llamados a marcar diferencias en el regreso a Primera.

El extremo renovó hasta 2030, con la posibilidad de ampliar su contrato durante tres temporadas adicionales. Tras el ascenso, su cláusula quedó situada en una horquilla de entre 100 y 150 millones, una cifra que refleja la voluntad de no negociar una venta.

Yeremay ya había sido elegido por sus compañeros como mejor jugador de Segunda en los premios AFE de la temporada 2024/25. En el curso del ascenso añadió 11 goles y 10 asistencias en 38 partidos de Liga, una producción que lo convirtió nuevamente en el atacante más desequilibrante del Dépor.

El Deportivo no quiere volver a descender

El Deportivo ha apostado por dos caminos complementarios. Gijselhart, Ede, Amatucci y Asp Jensen representan juventud y crecimiento; Leo Román aporta presente y recorrido en la categoría; Aubameyang introduce jerarquía, gol y una enorme repercusión.

Tagliafico, Morata, Brassier, Juan Jesus y Borja Sainz dibujan el siguiente escalón de la planificación, pero todavía pertenecen al terreno de las opciones. El club deberá elegir dónde concentra sus recursos y resolver primero el exceso de efectivos existente en Abegondo.

La realidad ya resulta suficientemente llamativa: seis fichajes, más de 21 millones invertidos, Aubameyang en Riazor y Yeremay blindado. Después de tantos años persiguiendo el regreso, el Deportivo pretende que su nueva etapa en Primera dure mucho más que una temporada.