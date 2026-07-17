Leo Román zanja el debate con el Deportivo de la Coruña: "Era la mejor opción para mí"

El nuevo portero del Dépor ha sido presentado oficialmente, dónde ha agrecido la confianza del club y destaca que la opción de club gallego le hizo "decantar la balanza". Sobre Aubameyang, mantiene cautela: "Hasta que no se cierre, son rumores"

Leo Román ha sido presentado como nuevo jugador del Deportivo de la Coruña. El ex del Mallorca ha firmado hasta 2030, una vez que el club gallego pagó los nueve millones de cláusula que tenía el meta. En este sentido, el portero ha hablado de sus primeros días en el conjunto de Antonio Hidalgo, la integración y la dura competencia por la posición: "Hay tres buenos compañeros que van a subir el nivel".

Por otro lado, Leo Román se ha pronunciado por el inminente fichaje de Aubameyang, reconociendo, pese a la cercanía con el anuncio oficial, que "hasta que no se cierre son rumores". El portero de 26 años, que puso punto final a su etapa en el Mallorca tras cuatro temporadas, comenzará una nueva experiencia en el Deportivo de la Coruña, que viene de lograr el ascenso directo a Primera División.

Deportivo de la Coruña: "Cuando apareció esa opción, me hizo decantar la balanza"

Leo Román ha explicado cómo ha sido la adaptación en los primeros días en el Deportivo de la Coruña: "Está siendo sencilla. Los compañeros lo ponen fácil, me están arropando mucho. Me estoy sintiendo cómodo, cogiendo ritmo y lo que quiere el míster y muy contento de estar aquí".

El nuevo portero del Deportivo de la Coruña quiso "agradecer la confianza en mí. Espero poder devolverla en el campo. Fue un golpe en la mesa. Tenía opciones, buscaba un proyecto sólido, equilibrado, con vistas a futuro y el Dépor cumple todo eso. Cuando apareció esa opción, me hizo decantar la balanza. Agradezco a todos los clubes que se interesaron, pero era la mejor opción para mí".

Leo Román: "Hay tres buenos compañeros que van a subir el nivel de la portería"

Leo Román también valoró la responsabilidad y competencia que tendrá en el Deportivo de la Coruña: "Siempre la siento. Vengo a sumar, a dar mi cien por cien, dar lo que tengo y ponerlo a disposición del equipo. Vengo con mucha ilusión y también con responsabilidad. Hay tres buenos compañeros, excelentes profesionales que van a subir el nivel de la portería. Vengo a aportar, sumar, tengo objetivos grandes, pero siempre desde el respeto".

Sobre los fichajes, el nuevo portero del Deportivo de la Coruña apuntó que "se está haciendo plantilla equilibrada. Quedan jugadores por llegar todavía. El club va en la línea que a mí me gusta. Jugadores jóvenes, de la cantera y luego jugadores con experiencia. Es una buena línea de trabajo y ojalá que salga bien”.

Leo Román y el fichaje de Aubameyang: "Está sonando fuerte, pero somos los que somos"

Leo Román comentó la posible llegada de Aubameyang: "Hasta que no se cierre… son rumores. Está sonando fuerte, pero somos los que somos. En el momento que se cierre, estaremos muy contentos". Sobre la selección española ha afirmado que está "muy pendiente, supongo que como todos. Todos queremos que gane la Selección. Ojalá puedan traerse la copa del mundo, les deseo toda la suerte desde aquí".

El exportero del Mallorca recordó su debut en Riazor: "No, no sabía que iba a venir al Depor cuando jugué con la Selección. Vine también en la Copa y me gustó mucho el ambiente, la gente, el campo... El ambiente en el partido de la Selección fue espectacular y tendré siempre un gran recuerdo".

Por último, Leo Román fue muy claro con los objetivos del Deportivo de la Coruña, que apunta a Tagliafico: "Va a ser muy duro, es importante no perderle el respeto a la categoría. Hay que ser humildes y dar el cien por cien, así nos irá bien. Ya vimos lo difícil que es, los puntos que se han necesitado para la salvación y los equipos que empezaron bien y empezaron sufriendo. Eso quiere decir que hay que trabajar a tope siempre".