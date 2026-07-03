Leo Román decide su futuro: seguirá en Primera y deja 9 millones en el Mallorca

El portero titular del equipo balear acaba de firmar un nuevo contrato con el Deportivo de la Coruña, apostando por el recién ascendido a La Liga a pesar de todos los pretendientes que estaban interesados en su fichaje. El Mallorca, por su parte, ya ha encontrado sustituto

El RDC Mallorca se despide de otro de sus grandes jugadores. Se trata de Leo Román, el guardameta del equipo, que ha tenido varios pretendientes tanto en la competición nacional como internacional. Sin embargo, el balear ahora decide su futuro y apuesta por el Deportivo de la Coruña, que paga al conjunto bermellón la cláusula de rescisión, dejando por lo menos un beneficio económico importante.

Leo Román ha despertado el interés de clubes muy destacados de La Liga como el Atlético de Madrid o la Real Sociedad. Sin embargo, firma con el Deportivo de la Coruña por las próximas cuatro temporadas, asumiendo un rol de titular y con el objetivo de conseguir la permanencia para el equipo gallego, que regresa a la Primera división tras su ascenso esta temporada, justo al contrario que el Mallorca.

El Deportivo de la Coruña ficha a Leo Román y deja Millones en el Mallorca

El Mallorca ha hecho oficial la marcha de Leo Román, que será traspasado al Dépor gracias a los millones que han depositado por romper el contrato del jugador, que estaba vinculado a la entidad balear hasta junio de 2030. Sin embargo, el recién ascendido ha pagado los 9 millones de euros y ha completado así uno de sus primeros fichajes para dar un salto de calidad al equipo, que el próximo curso jugará en la Primera división del fútbol español. Queda vinculado al conjunto blanquiazul hasta 2031.

Leo Román se decanta por el Depor y ficha por cuatro temporada para su regreso a Primera División

Este comunicado pone fin a todas las alternativas que barajaba el portero ibicenco, que tenía ofertas muy jugosas, no sólo en La Liga española, también quería hacerse con sus servicios un club como la Roma, que compite en Champions. Sin embargo, se ha decidido por el Depor para seguir progresando en su carrera, siendo consciente de que jugará como titular y puede ser decisivo.

El Mallorca se ha despedido del que ha sido su guardameta y aseguran que agradecen "enormemente su rendimiento, compromiso y profesionalidad durante su etapa en la entidad, y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional".

El Mallorca encuentra sustituto a Leo Román en la portería del Eibar

Poco ha podido hacer el club bermellón por retener a Leo Román, que ha apostado por seguir compitiendo en La Liga gracias a que el Depor ha pagado su cláusula de rescisión. Sin embargo, los 'diablos' están haciendo los deberes y ya han decidido quién puede ser su nuevo guardameta. Han puesto sus ojos en Jonmi Magunagoitia, que es el portero titular del Eibar, muy destacado este curso en la Segunda División.