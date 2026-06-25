El Betis anuncia el fichaje de Adolfo Muñoz, ex del Sevilla, y detalla el nuevo organigrama de sus servicios médicos

Sólo tres días después de las emotivas cartas de despedida del doctor José Manuel Álvarez y del fisioterapeuta Eneko Angulo, el club anuncia un ascenso interno y dos incorporaciones en la nueva estructura del área sanitaria

El Real Betis apenas ha anunciado este jueves el nuevo organigrama de sus servicios médicos, sólo tres días después de que se despidiesen el doctor José Manuel Álvarez, responsable del primer equipo verdiblanco, y Eneko Angulo, antiguo jefe del departamento de Readaptación. Para suplir estas dos marchas muy dolorosas, al tratarse de dos personas muy queridas en el vestuario, la entidad ha apostado por el fichaje de Adolfo Muñoz, quien vuelve a la capital andaluza años después de ocupar el mismo cargo en el Sevilla FC y llegará acompañado de Alejandro Fernández y Javier Fernández.

Adolfo Muñoz, nombrado nuevo director de los servicios médicos del Real Betis

Según ha explicado el Betis a través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, el Real Betis ha incorporado al doctor Adolfo Muñoz como "nuevo director de los Servicios Médicos del Club". "Muñoz, que es Licenciado en Medicina, Especialista en Medicina del Deporte, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Alto Rendimiento Deportivo, entre otras titulaciones, acumula más de 20 años experiencia en el mundo del fútbol profesional", destaca un escrito en el que se recuerda que llega después de liderar durante cuatro temporadas el área sanitaria del RCD Mallorca, (2022-2026) y que antes pasó por otros clubes de LaLiga como el Sevilla FC y el Villarreal CF, además de por el Neuchatel Xamax FC suizo.

El Sevilla FC contrató al doctor Adolfo Muñoz para que se hiciese cargo de los servicios médicos de la entidad nervionense en junio de 2016, sustituyendo en esa parcela al doctor Daniel Cansino. En ese momento, el galeno estaba trabajando en el Villarreal CF; pero ya había estado en la entidad de Eduardo Dato desde 2004 hasta 2010, primero en la cantera y en el Sevilla Atlético, luego como segundo médico del primer equipo y coordinador de los escalafones inferiores y las tres últimas temporadas ejerció de jefe. En 2018 se marchó a Suiza y fue suplido por Juan José Jiménez, volviendo a España de la mano del RCD Mallorca en 2022.

"Las incorporaciones de Adolfo Muñoz, Alejandro Fernández y Javier Fernández se producen tras las salidas del doctor José Manuel Álvarez y del readaptador Eneko Angulo, a quienes el club agradece su profesionalidad y dedicación", insiste la nota sobre las salidas del anterior responsable médico, que según explicó se marcha por motivos familiares, y del experto en fisioterapia, que ha aceptado una jugosa oferta del Arsenal FC para integrarse en el día a día del equipo dirigido por Mikel Arteta.

Javier Fernández llega como nuevo jefe de Readaptación y Alejando Fernández asciende a coordinador de Fisioterapia

Además, esta intensa remodelación de los servicios médicos del Real Betis se completa con la incorporación, la de Javier Fernández, que pasa a encabezar el equipo de readaptación. "Formado con un Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y otro en Fisioterapia, Javier cuenta con una importante trayectoria internacional tras haber pasado por clubes como Club Santos Laguna (México), Orlando City SC (Estados Unidos) y Watford FC (Inglaterra), donde ha trabajado los últimos cuatro años", explica el club a modo de presentación ante el beticismo.

Por su parte, el Betis explica que Alejandro Fernández será a partir de ahora el nuevo coordinador de fisioterapia del primer equipo. "Fernández, que fue canterano del Real Betis, es Diplomado en Fisioterapia, Certificado en Osteopatía y forma parte de los servicios médicos verdiblancos desde 2011. Inicialmente desarrolló su trabajo en los escalafones inferiores béticos y hace ocho años pasó a formar parte del 'staff' del primer equipo", detalla la entidad heliopolitana, que apuesta por promocionar profesionales después del éxito que tuvieron en su día los ascensos de Álvarez y Angulo.