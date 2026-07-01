Javier Aguirre, ex de Mallorca, Atlético de Madrid, Osasuna... agita el Mundial

El 'vasco' Aguirre metió a México en octavos de final tras superar a Ecuador por 2-0 en un Estadio Azteca que enloqueció con una Tri que aún no ha encajado un gol. "Como la victoria de hoy, ninguna", señaló el técnico

El Mundial 2026 sigue dando buenos momentos, sobre todo a los países que siguen adelante, desde el pasado 11 de junio. Esta pasada madrugada fue la México de Javier Aguirre quien dejó en la cuneta a una de esas selecciones que estaba llamada a ser una de las que diera la sorpresa en la cita de este verano: Ecuador. México se impuso por 2-0 con goles de Quiñones y Jiménez y ahora los aztecas esperan un rival que conocerán este mismo miércoles en cuanto finalice el duelo entre Inglaterra y la RD Congo.

En México hay una persona especialmente feliz por el pase de su selección a octavos de final y ese es el técnico Javier Aguirre. A sus 67 años, tomó el mando de México en el verano de 2024 después del descalabro de la Tri en la última Copa América. Javier Aguirre no quería ser un entrenador de transición aunque se hablaba, y se habla, mucho de que su predecesor en el cargo será el que ahora es su ayudante, el ex futbolista del Barcelona, Rafa Márquez.

Javier Aguirre, todo una vida ligado a equipos de LaLiga

Javier Aguirre es de esos entrenadores que cuando les va bien, en España hay varios puntos en los que se comparte en, cierto modo, la alegría del mejicano, también apodado 'el vasco'. Javier Aguirre presume de ese apodo ya que su madre nació en Guernica y su padre en Ispáster. Además, Javier Aguirre tiene un amplio currículum en España ya que ha pasado hasta por seis equipos diferentes de nuestra geografía, con mejor o peor fortuna según se mire.

Javier Aguirre y un pasado con etapas en Atlético de Madrid, Osasuna, Leganés y Mallorca, entre otros

La última etapa de Javier Aguirre en España, por el momento, fue en el Mallorca, de donde salió al final de la 2023/24 después de alcanzar la final de Copa del Rey ante el Athletic Club en el Estadio de la Cartuja y perderla en una cruel tanda de penaltis. El recuerdo de Javier Aguirre en el Mallorca es alargado, sin ir más lejos, dirigió a los bermellones en casi 100 partidos oficiales.

Pero la historia de Javier Aguirre en España empezó mucho antes ya que tras dirigir a México hasta mediados de 2002, aterrizó en Osasuna, donde empez�� a forjar su leyenda como entrenador diferente. Con los rojillos estuvo más de 150 encuentros oficiales y su buen rendimiento (alcanzó unas semifinales de UEFA), además de darle por derecho propio el apodo de 'el vasco' le llevó a firmar por el Atlético de Madrid. En el desaparecido Vicente Calderón estuvo hasta febrero de 2009, que fue despedido y ahí puso rumbo de nuevo a México para vivir su segunda etapa al frente de la selección Tri.

Tras defender a su país como seleccionador, Javier Aguirre volvió a España para entrenar a dos históricos como Real Zaragoza y Espanyol, donde sumó más de 100 encuentros oficiales entre ambos conjuntos. Su penúltima etapa en España fue en el Leganés desde noviembre de 2019 a julio de 2020. Con los pepineros apenas alcanzó los 30 encuentros oficiales pero el vasco Aguirre, como es habitual, dejó un grato recuerdo ya que las hemerotecas están llenas de ruedas de prensa del mejicano en las que dejaba titulares que a veces poco o nada tenían que ver con el fútbol.

México no le tiene miedo a los octavos con Inglaterra o RD Congo

Javier Aguirre, exultante después de ganar a Ecuador, calificó este triunfo como el más importante de su carrera con la selección azteca: "Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente".

Además, sobre el duelo de octavos, demostró que conoce bien a sus dos posibles rivales: A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipto; tienen figuras en Europa, son unos atletas. De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tengo gente en el partido de mañana entre los dos equipos y esperamos llegar bien preparados". México, con Javier Aguirre al frente, está en disposición de igualar su mejor actuación en un Mundial si se mete en cuartos de final el próximo 6 de julio.